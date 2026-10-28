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聖荷西一家Safeway超市11月熄燈 居民不捨

記者龔玥/聖荷西報導
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聖荷西一家Safeway11月關門，聖荷西市內的Safeway分店將減至13家。...
聖荷西一家Safeway11月關門，聖荷西市內的Safeway分店將減至13家。（記者龔玥╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

聖荷西西區Safeway預計11月13日關門，員工將轉調其他門市，居民則對少了一家便利超市感到惋惜，因關店原因公司未進一步說明。

灣區連鎖超市再傳關店消息。Safeway證實，位於聖荷西西區Bollinger Road 6150號的門市，預計於11月13日左右停止營業。公司表示，受影響員工將被安排轉往附近其他分店，所有員工均可保留工作。

住在附近的居民Lina表示，得知超市即將關閉，讓她覺得相當可惜。她特別喜歡Safeway販售的氣球，種類相當豐富，會配合不同季節及節日推出應景款式，讓顧客可以買到漂亮又有特色的氣球。門市關閉後，她只能到距離更遠的地方購買，多少有些不方便。

根據KTVU的報導，門市員工已提前接獲關店通知，公司也已為員工安排後續職位。根據公司聲明，所有員工將依照集體勞資協議，調派至同一地區的其他門市。

對於此次關店原因，Safeway並未進一步說明，僅表示這項決定並非輕率作出。門市關閉後，聖荷西市內的Safeway分店數量將減至13家。公司表示，多年來很榮幸能為聖荷西當地社區提供服務，並鼓勵顧客改至附近其他門市購物。

這並非Safeway近年來首次關閉灣區門市。自去年以來，海沃、舊金山均有門市歇業。今年夏季，總部位於布利桑頓的Safeway才剛慶祝在北加州經營100周年。

其中，舊金山社區的門市關閉曾引發當地居民關注。由於該店顧客包括不少長者及低收入居民，外界擔心超市歇業後，社區可能面臨食品採購不便，甚至形成「食物沙漠」（food desert），也就是居民難以取得新鮮及可負擔食品的地區。Safeway當時將持續發生的竊盜問題，以及員工與顧客的安全疑慮，列為關店主要原因。該店在Webster Street經營逾40年後，於2025年2月正式關閉。

精華 FAQ

  • 位於聖荷西西區Bollinger Road 6150號的Safeway門市，預計在11月13日左右停止營業，成為近期灣區又一例連鎖超市關店事件。

  • Safeway表示，受影響員工已提前接獲通知，之後會依照集體勞資協議調派到同一地區的其他分店工作，所有員工都可保留職位。

  • 居民覺得少了一家方便購物的超市很可惜，尤其是喜歡店內氣球商品的人會更不便；外界也關注灣區其他關店是否影響社區採買。

聖荷西 灣區 舊金山

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