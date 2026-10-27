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籌備一年多 歌志軒Valley Fair購物中心開業

記者龔玥／聖荷西報導
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歌志軒進軍南灣，籌備一年多後在Valley Fair開業。（記者龔玥／攝影）
歌志軒進軍南灣，籌備一年多後在Valley Fair開業。（記者龔玥／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

歌志軒在聖塔克拉拉Valley Fair購物中心開業，以名古屋特色油拌麵搶攻南灣市場，並與鄰近的Ramen Nagi形成日式麵食新選擇。

日本沾麵品牌歌志軒（Kajiken）近日終於在聖塔克拉拉Valley Fair購物中心開業，從籌備到正式迎客歷時一年多。新店開業期間準備小菜招待顧客，為商場日式餐飲再添新選擇。店鋪緊鄰人氣拉麵店Ramen Nagi，兩家同樣主打日本麵食，卻以不同料理方式吸引顧客。

歌志軒創立於日本名古屋，以「油拌麵」（Abura Soba）聞名。與一般拉麵不同，油拌麵沒有湯底，主要以特製醬汁、油脂搭配彈牙麵條，再依個人喜好加入不同配料。用餐時需將碗底醬汁與麵條充分拌勻，讓醬料均勻包裹每根麵條，呈現濃郁而集中的風味。

Valley Fair新店提供多款招牌油拌麵，配料包括叉燒、辣味豬肉末、雞肉末、和牛、炸豆腐及烤鰻魚等，另可加點配料調整口味。除麵食外，菜單還有叉燒飯、和牛飯、煎餃、日式炸雞及章魚燒等，讓顧客有更多選擇。招牌麵食價格約16.5至26.95元，依品項而異。

顧客周小姐表示，她周末前往新店用餐，覺得餐點很好吃，店家還免費招待小菜，讓她感到相當滿意。她認為，除了餐點本身符合期待，開業期間的招待也讓整體用餐體驗更好。

相較之下，隔壁的Ramen Nagi以湯拉麵為主，特色在於濃郁湯底及不同風味的拉麵選擇。歌志軒則以無湯油拌麵為核心，透過醬汁、麵條與配料呈現風味。兩家相鄰，也讓喜愛日本麵食的消費者可以依照口味偏好選擇不同餐點。

歌志軒灣區經營者Timothy Lu接受舊金山紀事報訪問時表示，選擇進駐Valley Fair，是希望接觸更多南灣顧客。他也提到，店鋪旁邊就是Ramen Nagi，附近還有烏龍麵店，能與其他日本麵食品牌聚集在一起，別具趣味。

歌志軒於2010年在名古屋創立，之後逐步拓展海外市場。灣區首店於2023年在聖馬刁開業，Valley Fair新店則是品牌進一步拓展南灣市場的一步。

精華 FAQ

  • 歌志軒近日在聖塔克拉拉Valley Fair購物中心開業，籌備歷時一年多。品牌主打名古屋特色的無湯油拌麵，以醬汁、油脂和彈牙麵條呈現濃郁風味。

  • 店內除多款油拌麵外，也供應叉燒飯、和牛飯、煎餃、日式炸雞與章魚燒等，招牌麵食價格約16.5至26.95元，讓顧客可依口味自由搭配。

  • 經營者表示，進駐Valley Fair是為了接觸更多南灣顧客。店旁正好是Ramen Nagi，附近還有烏龍麵店，形成日本麵食聚落，讓消費者更容易依喜好選擇。

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