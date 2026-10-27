熏匠南灣開業 中式煙燻熟食吸引饕客
南灣新開業的熏匠以中式煙燻熟食吸客，商品多為肉類與道地風味，開店不久便因中午前幾近售罄而反映出市場需求。
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南灣新開業的熏匠以中式煙燻熟食吸客，商品多為肉類與道地風味，開店不久便因中午前幾近售罄而反映出市場需求。
南灣新開業的中式熟食店「熏匠」近期受到消費者關注，主打煙燻肉類及多種中式熟食，開業不久便吸引不少顧客上門。店內部分熱門商品銷售速度快，店員表示每天到了中午，許多品項便已所剩不多，甚至幾乎售罄，成為店家的一大特色。
熏匠的菜單以中英文標示，提供多種中式熟食選擇，涵蓋煙燻、甜辣及麻辣等不同風味。商品以肉類為主，顧客可依照個人喜好及購買數量挑選，適合日常用餐或家庭聚餐搭配。
從店內菜單可見，商品種類不只包括常見的煙燻雞肉、牛肉及豬肉，也有鴨頭、鴨翅、豬耳等中式熟食，並提供手工香腸。不同品項採按磅計價，方便顧客依需求購買。記者下午3時抵達店內時，現場僅剩兩三種產品可供選購。不少消費者表示，產品口味相當道地。未能買到心儀產品的周小姐則表示，下次一定會提早到場，以免再度撲空。
在灣區，中式熟食是不少華人家庭餐桌上的常見選擇，尤其是煙燻肉類及帶有甜辣、麻辣風味的熟食，既可直接食用，也能搭配米飯成為一餐。熏匠開業時間不長，便出現部分商品中午前幾近售罄的情況，也反映出市場對這類熟食的需求。
熏匠主打煙燻肉類與多種中式熟食，菜單涵蓋煙燻、甜辣及麻辣等口味，並提供雞肉、牛肉、豬肉、鴨頭、鴨翅、豬耳與手工香腸等選擇。 因為商品口味被認為相當道地，加上熱門品項銷售速度很快，店員表示常常到中午就所剩不多，讓許多顧客特地趕在早些時候前來購買。 周小姐到店時未能買到心儀產品，因此感到有些撲空；她表示下次一定會提早到場，以免再度錯過熱門商品，也反映出店內供不應求的情況。
精華 FAQ
熏匠主打煙燻肉類與多種中式熟食，菜單涵蓋煙燻、甜辣及麻辣等口味，並提供雞肉、牛肉、豬肉、鴨頭、鴨翅、豬耳與手工香腸等選擇。
因為商品口味被認為相當道地，加上熱門品項銷售速度很快，店員表示常常到中午就所剩不多，讓許多顧客特地趕在早些時候前來購買。
周小姐到店時未能買到心儀產品，因此感到有些撲空；她表示下次一定會提早到場，以免再度錯過熱門商品，也反映出店內供不應求的情況。
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