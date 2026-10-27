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芬太尼摻入母親燕麥奶 聖荷西男被判25年至終身監禁

編譯組／綜合報導
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聖荷西男子因在母親燕麥奶中摻入芬太尼致其死亡，被判25年至終身監禁，似與遺產糾紛...
聖荷西男子因在母親燕麥奶中摻入芬太尼致其死亡，被判25年至終身監禁，似與遺產糾紛和精神危機有關。（聖荷西警方提供）

AI摘要

文章摘要整理：

聖荷西男子德克斯特因在母親飲品中摻入芬太尼致死，被判25年至終身監禁；案件牽涉遺產糾紛、家暴威脅與長期吸毒問題。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，聖塔克拉拉縣一名法官對一名聖荷西男子判處25年至終身監禁，該男子三年前在母親的燕麥奶和葡萄酒中摻入芬太尼（Fentanyl）致其死亡，此前他曾多次威脅受害者，且雙方存在遺產糾紛。

現年43歲的德克斯特（Bradley Dexter）於上周三被高等法院法官塞納（David Cena）判刑，此前他在7月對2023年6月6日72歲的凱薩琳德克斯特（Kathleen Dexter）死亡一案的謀殺指控作出了「不抗辯」答辯。

副地檢長麥基恩（Marisa McKeown）說：「凱薩琳是一位極其慈愛的母親，多年來一直支持著她的兒子，包括在他吸毒成癮和犯罪的艱難歲月裡。正因如此，他竟對這位一直悉心照顧他的母親下此毒手，才顯得尤為令人震驚。」

這一定罪和量刑歷經漫長過程：警方稱，德克斯特是在2023年9月因用摺疊警棍殘暴毆打當時76歲的父親而被捕後，在相關審訊中才遲遲供認了殺害母親的罪行。

據報導，他在一份載於「合理依據宣誓書」（probable cause affidavit）中的供詞中承認，在母親被發現躺在床上失去意識的前一天，他先是在母親的燕麥奶中摻入芬太尼，隨後又用同種麻醉劑在她的葡萄酒中下毒。

據聖荷西警方的調查顯示，在德克斯特供認之前，發現其遺體的孫子曾向偵探表示，她生前並無重大健康問題，但在去世前三天曾突發疾病，此後期間嘔吐多達20次。死者丈夫也向警方表示，在她去世前兩周，她曾出現頭暈和嘔吐症狀，並短暫住院治療。

屍檢結果顯示，死因是致命劑量的芬太尼，她的死亡被認定為他殺。調查人員將德克斯特鎖定為主要嫌疑人。根據親友的陳述，該兒子因母親去世後他預期將繼承的財產與母親發生爭執，且涉嫌盜取母親的社會保障金。在受害者去世前，其兒子曾威脅要殺死她。

在量刑聽證會上，布拉德利·德克斯特表達了悔意，並聲稱在殺害母親時，他正深陷嚴重的藥物成癮和精神健康危機之中。麥基恩法官認可了這一說法。

根據判決，扣除他已服刑的三年，德克斯特必須在監獄中服刑至少18年，才有資格聲請假釋。

精華 FAQ

  • 他因在2023年6月毒殺72歲母親凱薩琳德克斯特而被定罪，法院認定其在燕麥奶與葡萄酒中摻入芬太尼，造成母親死亡，因此判處25年至終身監禁。

  • 警方從屍檢確認死因是致命劑量芬太尼，並結合家屬證詞、受害者生前症狀及他的供詞。德克斯特在被捕後承認下毒，成為案件關鍵證據。

  • 判決扣除他已服刑的3年後，德克斯特仍須至少再服18年，才具備聲請假釋的資格。法官也考量他自述的成癮與精神健康危機。

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