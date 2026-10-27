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聖荷西超速攝影機明年2月起開罰 罰款50元至500元不等

記者龔玥／綜合報導
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聖荷西政府宣布，市內超速安全攝影機將於12月14日開始對超速車輛寄發警告通知，預...
聖荷西政府宣布，市內超速安全攝影機將於12月14日開始對超速車輛寄發警告通知，預計明年2月12日起開罰。（記者龔玥／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

聖荷西將自12月14日開始對超速車輛發警告，並於2027年2月12日起正式開罰，透過33處攝影機依AB 645法案抑制危險駕駛。

聖荷西市府宣布，市內超速安全攝影機將於12月14日開始對超速車輛寄發警告通知，預計2027年2月12日起正式開罰，罰款從50元至500元不等。市府希望透過自動執法減少危險駕駛，降低交通事故造成的死亡與重傷。

聖荷西市府指出，當車輛行駛速度比道路標示限速高出至少每小時11哩時，攝影機便會觸發執法程序。警告期結束後，違規車輛將收到罰單。根據加州AB 645法案，超速11至15哩罰款50元，超速16至25哩罰款100元，超速26哩以上罰款200元；若時速達100哩或以上，罰款則為500元。

市府表示，整套系統將設於全市33個地點，選址主要依據過往交通事故紀錄，尤其是涉及超速、闖紅燈或未禮讓行人及自行車騎士的路段，也會考量醫院、老人中心等需要加強行人保護的地區。全市10個市議會選區都至少會設置一處攝影機。

市府數據顯示，2021年至2025年間，聖荷西共發生5313起以超速為主要肇因的交通事故，造成265人重傷、41人死亡。市長馬漢表示，超速是造成致命車禍的主要原因之一，攝影機可讓違規駕駛付出代價，避免有人因此失去生命。

副市長佛利（Pam Foley）則表示，她多年來一直支持設置超速攝影機，希望透過自動執法與其他道路安全措施相互配合，逐步實現交通事故零死亡、零重傷的目標。

市府也引用其他城市的經驗指出，舊金山啟用超速攝影機後，攝影機附近時速超過限速10哩以上的駕駛比率，在首18個月內下降約84%；馬里蘭州蒙哥馬利縣的研究則發現，超速安全攝影機使造成致命或失能性傷害的事故風險降低39%。

此前，聖荷西已開始在全市安裝33處超速攝影機，部分設備設於 Saratoga Avenue 等道路。媒體報導顯示，部分居民支持這項措施，認為有助改善危險駕駛；也有居民表示，攝影機設在住家附近時，事前通知不足，對設置方式有所疑慮。

聖荷西是加州依AB 645獲准試辦自動超速執法的六個城市之一。試辦計畫為期最多五年，相關罰款收入須用於系統營運或道路安全改善。市府表示，攝影機只拍攝車輛後方及車牌，不使用人臉辨識。未開罰的影像須在5天內刪除，開罰案件的資料則可保留60天。這類罰單屬民事處罰，不會在駕駛人的駕照上記點。

精華 FAQ

  • 市府宣布，攝影機將於12月14日開始寄發警告通知，若警告期結束後仍違規，預計自2027年2月12日起正式開罰，以民事罰單方式處理。

  • 車速若比限速高出至少11哩就會觸發執法程序；11至15哩罰50元，16至25哩罰100元，26哩以上罰200元，若達100哩以上則罰500元。

  • 系統將設於全市33個地點，優先選在事故多、常見超速或未禮讓行人的路段，也會考量醫院與老人中心周邊，目標是減少交通死亡與重傷。

加州 聖荷西

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