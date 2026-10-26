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佛利蒙市議員候選人李英敏 拜訪4000戶

記者王湘涵／佛利蒙報導
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佛利蒙第四選區市議員候選人李英敏參與社區遊行，與民眾一同走上街頭。（李英敏提供）
佛利蒙第四選區市議員候選人李英敏參與社區遊行，與民眾一同走上街頭。（李英敏提供）

AI摘要

文章摘要整理：

佛利蒙第四選區市議員候選人李英敏在選前衝刺，強調逐戶拜訪與政策差異，並以住房配套、公共安全及地方發展作為主軸爭取支持。

距離11月3日選舉不到兩周，佛利蒙第四選區市議員選戰進入最後階段，原有四名候選人角逐，其中一人已停止競選活動。華裔候選人李英敏形容選情激烈程度前所未見，並質疑主要對手阿克巴里（Aziz Akbari）的住房政策及政治立場過於激進。他強調競選資金不依賴政黨，走溫和務實路線，呼籲選民關注政策差異，踴躍投票

李英敏表示，自己定期發放文宣，介紹背景與政見；最近三個月更挨家挨戶拜訪，累計敲了約4000戶的門。

他坦言，起初不習慣敲陌生人的家門，先從華裔社區開始，再走訪不同族裔家庭。一名居住30年的居民表示，從未有候選人登門，還搬出椅子與他交談，令他印象深刻。

等待應門時，李英敏也欣賞居民細心維護的庭院與房屋，感受到大家對社區的珍惜。有人反映路燈半年未修、人行道遭樹根拱起，也有人擔心住宅增加，基礎建設卻未同步改善。這些意見讓他重新思考政策，並納入競選文宣。

李英敏四大政見聚焦交通、公共安全、遊民問題及地方商業發展。他並非反對興建住房，但認為高密度開發應兼顧警力、醫療及公共設施配套，主張利用低度使用土地及附屬住宅單位（ADU）增加供應。

擁有約15年房地產開發經驗的李英敏，也對阿克巴里加強租客保障的政策有不同看法。阿克巴里主張擴大租金審查委員會職權，協助處理不合理漲租及維修問題。李英敏則擔心進一步限制租金漲幅，可能出現「羊毛出在羊身上」的情況。房東若擔心未來漲租受限，可能先提高新租約租金，甚至退出出租市場。房源減少、建商開發意願降低，長期反而可能推高租金，他並以舊金山及柏克萊為例，說明相關疑慮。

李英敏指出，他與阿克巴里路線不同。阿克巴里獲阿拉米達縣民主黨及多位民選官員背書，他則強調競選資金不依賴政黨，希望務實處理市政。

他也呼籲選民檢視候選人的施政表現。他指出，阿克巴里自2016年起擔任阿拉米達縣水區（Alameda County Water District）董事，曾強調提供安全、乾淨且負擔得起的用水服務，然而水區此後仍多次調漲水費。

截至發稿本報未獲阿克巴里回應。

李英敏表示，半導體、房地產及社區服務經歷，讓他重視城市發展與居民需求的平衡，希望將經驗帶入市政。他也懇請選民踴躍投票，共同守護佛利蒙的生活品質。

李英敏（左四）與支持者在競選活動中合影，爭取居民支持。（李英敏提供）
李英敏（左四）與支持者在競選活動中合影，爭取居民支持。（李英敏提供）

李英敏競選文宣以「FREMONT」七個英文字母，分別呈現家庭優先、居民聲音、優質...
李英敏競選文宣以「FREMONT」七個英文字母，分別呈現家庭優先、居民聲音、優質學校、多元文化、人人享有機會、社區安全及交通效率等理念。（記者王湘涵/攝影）

李英敏（右二）參與亞太裔公共事務聯盟（APAPA）社區活動，與青年志工合影。（李...
李英敏（右二）參與亞太裔公共事務聯盟（APAPA）社區活動，與青年志工合影。（李英敏提供）

精華 FAQ

  • 他近3個月持續挨家挨戶拜訪，累計敲了約4000戶的門，也定期發放文宣介紹背景與政見，希望用面對面交流讓更多選民了解自己。

  • 李英敏擔心若進一步限制租金漲幅，房東可能先抬高新租約租金或退出出租市場，導致房源減少、開發意願下降，長期反而推升租金。

  • 他主張交通、公共安全、遊民問題與地方商業發展並重，並以15年房地產開發經驗及半導體、社區服務背景，強調能兼顧城市發展與居民需求。

遊民 投票 華裔

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