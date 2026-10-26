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3惡少撞傷聖荷西警察逃逸 企圖劫車被捕

記者龔玥╱綜合報導
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聖荷西警察局近日表示，三名未成年少年涉嫌駕駛失竊休旅車逃避警方攔查，其中一人開車...
聖荷西警察局近日表示，三名未成年少年涉嫌駕駛失竊休旅車逃避警方攔查，其中一人開車撞上一名警員，另一名警員隨即開槍。示意圖。（記者龔玥╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

聖荷西3名未成年少年駕駛失竊休旅車拒檢，撞傷1名警員後逃逸，隨後又涉嫌企圖劫車，最終在警方追查下全數落網。

聖荷西警察局近日表示，三名未成年少年涉嫌駕駛失竊休旅車逃避警方攔查，其中一人開車撞上一名警員，另一名警員隨即開槍。三人逃離現場後，又涉嫌企圖劫持一名共乘服務司機的車輛，最終均遭警方逮捕。警方指出，遭撞警員受非危及生命的傷勢，三名少年均未被警員開槍擊中。

根據此前NBC NBC Bay Area報導，事件發生於10月19日凌晨2時54分左右。聖荷西警員在北21街（North 21st Street）與聖塔克拉拉街（Santa Clara Street）一帶執行交通執法攔查，當時一輛休旅車因違反車輛法規遭攔停。警方後來確認，該車是一輛尚未通報失竊的車輛。

聖荷西警察局在後續通報中表示，警員下車準備接觸車內人員時，休旅車駕駛突然將車輛朝其中一名正在靠近的警員開去，並撞上該名警員。另一名警員隨即使用配發的勤務手槍開了一槍。車內當時有三名男性，休旅車隨後迅速逃離現場。警方表示，遭撞警員所受傷勢並未危及生命。

警方接著透過自動車牌辨識系統（ALPR）攝影機協助追查，在 Lucretia Avenue 與 Tully Road 一帶找到涉案休旅車，但車內已無人。這項技術可協助警方辨識及追蹤車輛，為後續調查提供線索。

幾分鐘後，一名成年男子向巡邏警員求助，報稱自己在 Balme Drive 2300號路段遭三名男子企圖劫車。警方初步調查指出，該男子當時正替一家共乘服務公司開車，發現三名形跡可疑的男子氣勢洶洶地朝他的車輛跑來。警方接獲通報後趕抵現場，並在附近搜索，最後找到三名躲藏的未成年男性嫌犯。

三名嫌犯分別為14歲、14歲及16歲，均遭警方拘捕。警方表示，調查人員認為，企圖劫車事件中的三名男子與先前休旅車撞傷警員事件中的嫌犯特徵相符。警方也確認，三名少年在最初的開槍事件中均未中彈。

警方指出，其中一名14歲少年涉嫌使用致命武器攻擊他人及持有失竊車輛，被移送至聖塔克拉拉縣少年拘留所。另外一名14歲少年及16歲少年，則因涉嫌妨礙警員執行職務及持有失竊車輛被拘留。

聖荷西警察局表示，這是該局2026年第四起警員涉槍事件。

精華 FAQ

  • 警方在10月19日凌晨攔查1輛違規休旅車時，車內3名少年駕車衝向靠近的警員並將其撞傷，另一名警員隨即開1槍示警，但嫌犯仍駕車逃離。

  • 三人逃到附近後，被指控試圖劫持1名共乘服務司機的車輛；警方接獲通報後趕抵現場，最後在周邊找到躲藏的3名未成年嫌犯並加以逮捕。

  • 其中1名14歲少年因涉嫌使用致命武器攻擊他人及持有失竊車輛，被移送少年拘留所；另1名14歲與16歲少年則因妨礙警務及持有失竊車輛遭拘留。

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