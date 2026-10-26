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矽谷選舉論壇 候選人發聲 爭取選民認同

記者王湘涵／密爾比達報導
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前都布林市長、加州第14國會選區聯邦眾議員候選人赫南德茲出席矽谷選舉論壇，肯定社...
前都布林市長、加州第14國會選區聯邦眾議員候選人赫南德茲出席矽谷選舉論壇，肯定社區活動有助於不同背景的選民認識候選人，促進面對面交流的機會。（記者王湘涵/攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

密爾比達舉辦的2026矽谷選舉論壇邀集多層級候選人發言，透過社區交流讓華人選民了解政見，並聚焦公共安全、住房與教育等議題。

隨著11月3日選舉日逐漸接近，各級公職候選人積極把握與選民接觸的機會，日前一場在密爾比達舉行的「2026矽谷選舉論壇」（2026 Silicon Valley Election Forum）。多位地方民選官員及不同層級選舉的參選人，透過輪流發言介紹參選背景、政策理念及關注議題，讓現場民眾有機會在投票前進一步認識候選人。

這場論壇由矽谷華人協會（SVCA）、Garry's List等團體共同籌辦，並獲VotersAI及華益社（CBC）支持。活動舉行前已有約150人報名，現場則有逾30位民選官員及公職候選人參與，涵蓋地方市議員、聯邦國會等不同層級選舉，提供候選人與華人社區接觸、交流的平台。

現場多位候選人依序上台發言，介紹自身經歷及參選動機；由於發言人數眾多，主持人也提醒與會者盡量將談話控制在一分鐘左右，讓更多人有機會表達意見。候選人利用有限時間，向選民說明自己關注的問題，部分參選人也呼籲民眾進一步了解其政策主張。

佛利蒙市長薩爾萬（Raj Salwan）在致詞中提及公共安全、減少無家可歸人口及改善居民生活品質等議題，並感謝矽谷華人協會多年來的支持，期待持續合作，改善灣區各地社區環境。

其他參選人關注的議題也相當廣泛，包括住房負擔、教育資源、生活成本及政府施政等。有市議員候選人以地方學校關閉爭議為例，說明居民參與公共決策的重要性；也有參選人談及房價高漲、年輕世代就業及家庭生活壓力，強調地方政策與居民日常生活的關聯。

曾任都布林市長、目前參選加州第14國會選區聯邦眾議員的赫南德茲（Melissa Hernandez）接受訪問時表示，由社區團體舉辦的選舉活動，有助於讓不同語言及文化背景的居民接觸選舉資訊，也讓選民有機會進一步認識候選人。她認為，這類規模較小的社區聚會，更有利於候選人與民眾進行一對一交流；隨著灣區城市人口成長、文化背景日益多元，讓不同社群都有機會參與公共事務、表達意見，是相當重要的一環。

論壇期間，與會候選人也手持各自的競選標語牌合影，現場民眾則透過聆聽發言，接觸不同層級公職選舉的參選人。隨著選舉進入最後階段，這類社區交流場合不僅提供候選人介紹理念的機會，也讓選民在投票前有更多管道了解不同候選人及其關注的公共議題。

多位公職候選人在「2026矽谷選舉論壇」現場手持競選標語牌合影，透過社區活動增加...
多位公職候選人在「2026矽谷選舉論壇」現場手持競選標語牌合影，透過社區活動增加與選民接觸的機會。（記者王湘涵╱攝影）

「2026矽谷選舉論壇」邀集多位地方民選官員及公職候選人出席，與社區人士交流選舉...
「2026矽谷選舉論壇」邀集多位地方民選官員及公職候選人出席，與社區人士交流選舉及公共政策議題。（VotersAI提供）

「2026矽谷選舉論壇」日前在密爾比達舉行，民眾到場聆聽各級公職候選人介紹參選理...
「2026矽谷選舉論壇」日前在密爾比達舉行，民眾到場聆聽各級公職候選人介紹參選理念及關注議題。（記者王湘涵/攝影）

精華 FAQ

  • 論壇於密爾比達舉行，主辦單位邀集地方民選官員與各級候選人輪流發言，讓社區民眾在投票前能直接認識參選人及其政見。

  • 活動由矽谷華人協會（SVCA）、Garry's List等團體共同籌辦，並獲VotersAI及華益社（CBC）支持，目的是促進候選人與華人社區互動。

  • 候選人多聚焦公共安全、無家可歸、住房負擔、教育資源、生活成本與政府施政等議題，並強調地方政策與居民日常生活密切相關。

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