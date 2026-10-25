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羅偉改革紐森力挺 3提案牽動舊金山市府權力分配

記者李怡／舊金山報導
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羅偉（中）市府改革獲紐森（左）力挺，3提案牽動舊金山權力分配。（記者李怡／攝影）
羅偉（中）市府改革獲紐森（左）力挺，3提案牽動舊金山權力分配。（記者李怡／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山市長羅偉推動的D、E、F三項改革提案獲紐森力挺，但提高門檻與擴權設計也引發外界對市民參與權及權力制衡的質疑。

距離11月3日選舉不到兩周，舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）推動的三項市府改革提案，23日獲得加州州長紐森（Gavin Newsom）公開支持。紐森宣布背書D、E、F三項地方公投提案，主張簡化市府行政程序、提高政府效率。反對者擔心，改革可能讓市長掌握更多權力，同時提高普通市民參與地方政治的門檻。

曾於2004年至2011年擔任舊金山市長的紐森表示，舊金山現有制度長期無法有效回應民眾需求，市府需要改革。他認為，三項提案有助減少官僚程序、強化問責，並改善市府運作。

羅偉指出，紐森曾擔任舊金山市長，了解市府行政體系面臨的障礙，也清楚推動改革並不容易。

此次三項提案分別涉及選舉制度、市府採購程序，以及市長對行政部門的管理權限。

其中最具爭議的是D提案。根據現行制度，市民團體只要收集約1萬個有效簽名，就可能將地方提案送上選票。D提案若通過，所需簽名數將大幅增加至約4萬個。

目前市長可以自行提出選票提案，四名市議員也能聯合提出。新制度將取消市長單方面提出提案的權力，並要求至少六名市議員支持，才能將提案交由選民表決。

支持者認為，舊金山每逢選舉，選票上經常出現大量公投提案，不僅增加行政成本，也讓選民難以充分了解每項政策。提高門檻有助減少不必要的提案。

反對者則指出，收集更多簽名意味著需要更多資金及人力，可能讓財力雄厚的政治團體更具優勢，普通居民及基層組織反而更難發聲。

E提案則著重市府採購制度，計畫賦予市府行政官更大權限，調整合約審批及採購程序，減少部分行政限制。

F提案則將擴大市長對市府部門的管理權，包括調整行政組織、聘用副市長，以及任免部分部門主管和委員會成員。

羅偉陣營認為，市府目前權責分散，許多政策需要經過繁複程序才能落實，改革將讓市長更有效率地推動施政。

但批評者擔心，若市長對各部門及委員會掌握更大控制權，可能削弱原有的監督與制衡機制。

此次改革也是11月地方選舉中資金最充裕的政治活動之一。根據23日報導，支持三項提案的陣營已籌集約1350萬美元，主要來自少數富裕捐款人。

相較之下，反對D提案的團體籌款約20萬美元，雙方資金差距懸殊。

隨著選舉進入最後階段，這三項提案不僅關係羅偉未來的施政空間，也將決定舊金山市府權力如何分配。

對普通市民而言，改革能否真正讓市府辦事更有效率，以及是否會影響居民參與公共決策的權利，將是投票前值得思考的問題。

精華 FAQ

  • 紐森認為舊金山現行制度反應民意效率不足，市府長期受官僚程序拖累，因此支持D、E、F提案，主張透過簡化流程與強化問責來改善施政表現。

  • D提案將地方提案簽名門檻由約1萬個提高到約4萬個，並取消市長單方面提出提案的權力，改為至少6名市議員支持才能送交選民表決。

  • E提案放寬採購與合約審批限制，讓行政官有更大調整空間；F提案則擴大市長對部門、主管與委員會的人事及組織管理權，可能削弱原有監督制衡。

舊金山 紐森 羅偉

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