慈濟北加智慧實驗室 10/31陳一鳴談探索自我

慈濟北加州分會2026年智慧實驗室10月31日邀請暢銷書作家、工程師、慈善家陳一鳴（Chade-Meng Tan）擔任講者。(主辦單位提供)

AI摘要 文章摘要整理： 慈濟北加州分會推出智慧實驗室系列講座，10月31日邀請陳一鳴分享探索自我、佛法與人生智慧，並贈送300本新書。

當科技持續向前奔馳，我們是否也該停下腳步，思考如何讓心靈與智慧同步成長？為了打造一個融合「科技x智慧」的交流平台，慈濟 北加州 分會2026年全新推出智慧實驗室（Wisdom Lab）系列講座，定期邀請各領域的世界級領袖，分享他們的生命歷程、專業經驗與人生智慧，希望讓聖荷西會所成為灣區民眾交流、學習、沉澱與充電的空間。

智慧實驗室10月31日邀請暢銷書作家、工程師、慈善家陳一鳴（Chade-Meng Tan）擔任講者。來自新加坡的陳一鳴，是Google 最早期的工程師之一，他創立了Search Inside Yourself（探索內在自我），這套創新的正念與情緒智力課程，也成為他的暢銷書，從矽谷開始風靡全球。

陳一鳴也是 Buddhism.net 共同創辦人，以及「十億和平行動」（One Billion Acts of Peace）共同主席。他投入的慈善工作曾多次獲諾貝爾和平獎提名。他也曾擔任電影《Walk With Me》執行製片，並於新加坡國立大學李光耀公共政策學院（Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore）擔任兼任教授。

在這場發人深省又充滿趣味的講座中，陳一鳴將探討佛教教義為何在現代世界持續引起共鳴。這些歷久彌新、實用且適合不同背景人士的教導，提供培養智慧、慈悲、內心平靜，以及深入理解生命的方法。陳一鳴將贈送三百本最新著作《Buddhism for All》（面向大眾的佛教）作為送給與會者的特別禮物。

時間：10月31日下午2時至4時

地點：慈濟北加州分會

地址：2355 Oakland Road, San Jose, CA 95131

活動以英文進行，報名連結：https://forms.gle/5dnW9QBjWNR9trje8。