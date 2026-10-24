庫比蒂諾聯合行動 倡議在地安老 3市議員候選人推4大長者福利

庫比蒂諾聯合行動推出三位市議員候選人，從左至右為約翰·唐（John Tang）、西瑪·夏爾馬·林德斯科格（Seema Sharma Lindskog）及傅約瑟（J.R. Fruen）。（庫比蒂諾聯合行動提供）

AI摘要 文章摘要整理： 庫比蒂諾聯合行動推出3位市議員候選人，主打以4大措施改善長者交通、福利、住宅與諮詢服務，並兼顧城市財政、商業與安全發展。

庫比蒂諾（Cupertino）享譽全美優質學區 、安全寧靜林蔭街道，是矽谷 高科技聚落，長者更是庫比蒂諾最珍貴的資產之一，為了守護社區傳統與生活品質，庫比蒂諾社區領袖們攜手組成「庫比蒂諾聯合行動」（Cupertino Together），並鄭重承諾「為城市付出一生的長者，都能在此享有尊嚴、便利與充實的晚年生活」。

庫比蒂諾聯合行動走入基層，他們表示，政治承諾不應只是口號，更要有服務市民的實績，並推出三位市議員候選人：約翰·唐（John Tang）、傅約瑟（J.R. Fruen）及西瑪·夏爾馬·林德斯科格（Seema Sharma Lindskog），希望將庫市打造為全年齡層皆能安居樂業的典範之城。

庫比蒂諾聯合行動推出市議員候選人約翰·唐（John Tang）。（庫比蒂諾聯合行動提供）

團隊成員始終站在長者身邊，打造更安全平整的步行環境。西瑪（Seema）長年推動全市人行道無縫接軌與十字路口安全升級，不管是推著助行器、拄著拐杖，還是牽著小孫子過馬路，長輩與孩子們的安全得到實質保障。

庫比蒂諾聯合行動推出市議員候選人西瑪·夏爾馬·林德斯科格（Seema Sharma Lindskog）。（庫比蒂諾聯合行動提供）

傅約瑟（J.R. Fruen）解決長輩行與住的難題，積極推動擴大「Silicon Valley Hopper」社區接駁車服務，解決不想或無法開車長輩的疑慮，他同時全力促成Westport長者平價住宅項目，並審批通過失智照護與輔助生活項目的設計改建，長期與庫市在長者照護機構 Sourcewise的諮詢代表Jean Bedord合作，精準解決長者日常需求。

庫比蒂諾聯合行動推出市議員候選人傅約瑟（J.R. Fruen）。（庫比蒂諾聯合行動提供）

庫比蒂諾聯合行動承諾，將全面提升長者福祉四大行動方針。許多長輩反映，社區並非缺少福利，而是「不知道資源」及「出門交通不便」。他們將落實具體方案，重啟並充實接駁服務，全面恢復Silicon Valley Hopper營運，確保長輩前往長者中心、日常活動，都有專車接送。

同時設立「一站式」長者諮詢服務窗口：擴大市府長者中心個案管理機制，整合健康醫療、營養餐食、住房協助與交通資訊，讓長者在一個地點辦妥所有服務。深化區域長者機構（Sourcewise）合作，對接本地區專業服務機構 Sourcewise，落實宣導與登記，確保每位合格居民都能領取應得社會福利與生活補貼。推動「在地安老」（Age-in-Place）友善住宅：鼓勵興建設有電梯的單層長者友善住宅，讓長輩能留在社區。

五大施政願景中，除完善長者照護，健康的城市財務與商業環境更是維繫公共服務基石，包括重塑Vallco活力市中心、持續支持公立學校品質、整頓市府財政困境、全面振興在地小商家、精簡行政審批手續讓修繕改建申請更順暢。

庫比蒂諾聯合行動堅持審慎、負責的城市規畫，新建設須與周遭街區風貌和諧融合，並嚴格保障鄰近獨立住宅的隱私權與居住品質，絕不盲目過度開發。

庫比蒂諾聯合行動獲得了八位前市長、消防英雄以及各級領袖與公僕廣泛信任，包括州參議員Josh Becker、州眾議員Patrick Ahrens、李天明（Alex Lee）、Ash Kalra；聖塔克拉拉縣議員Margaret Abe-Koga、 李洲曉（Otto Lee）、聖塔克拉拉縣估值官Neysa Fligor；庫市前市長Sheila Mohan及八位庫市歷任前市長張昭富（Barry Chang）、胡宜蘭（Kris Wang）、Richard Lowenthal、Dolly Sandoval、Savita Vaidhyanathan、Sandra James、Orrin Mahoney、Rod Sinks，聖塔克拉拉郡消防員工會第 1165 分會。

庫比蒂諾聯合行動呼籲，長者生活好，全社區才會好；讓長輩生活無憂、出門便利、與親人世代相伴，是衡量一座文明城市幸福與否的標準。(Paid for by Cupertino Together for City Council 2026 / 本文由候選人競選團隊贊助刊登)

庫比蒂諾聯合行動推出三位市議員候選人，從左至右為約翰·唐（John Tang）、西瑪·夏爾馬·林德斯科格（Seema Sharma Lindskog）及傅約瑟（J.R. Fruen）。（庫比蒂諾聯合行動提供）