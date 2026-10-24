我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特使稱美國可能最快周末攻伊朗 川普：我一無所知

MLB／世界大賽G1釀酒人3：2險勝光芒 拚隊史首冠跨出第一步

灣區科技業裁員規模超去年 Netflix、eBay縮編 各砍200多職位

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
eBay位於聖荷西柳樹幽谷區（Willow Glen）的總部。(谷歌地圖)
eBay位於聖荷西柳樹幽谷區（Willow Glen）的總部。(谷歌地圖)

Netflix和eBay進行縮編計劃，已分別在灣區的總部辦公地點各裁減200多個工作職位，這使得今年科技公司在灣區裁員的規模進一步擴大，並已超過2025年全年的規模。

聖荷西信使報報導，根據兩家公司向加州就業發展廳EDD（Employment Development Department）提交的「員工調整和再培訓通知法案」(WARN)通知，eBay已於10月21日在其位於聖荷西的柳樹幽谷區（Willow Glen）漢密爾頓大道2025號（2025 Hamilton Ave）的總部裁減了229個職位。

另一份WARN通知則顯示，Netflix已於9月14日在其位於洛斯加圖的奧爾布賴特路121號（121 Albright Way）總部裁減了227個職位。

根據對WARN通知的審查，今年截至目前，科技公司已公佈了在灣區近1萬4500個職位的裁員計畫。提交給加州就業發展廳的文件顯示，這一數字已經超過了科技業在2025年全年於灣區裁員1萬0170個職位的行動。

灣區 Netflix 裁員

上一則

舊金山宣布緊急狀態防暴雨洪水 呼籲居民提前準備防災物資

下一則

屋崙金城銀行華埠新分行開幕 市長祝賀盼商圈繁榮

延伸閱讀

串流龍頭不敵成長減緩 Netflix傳將裁員千人

串流龍頭不敵成長減緩 Netflix傳將裁員千人
eBay宣布將再裁員1000人 約佔全球員工總數9%

eBay宣布將再裁員1000人 約佔全球員工總數9%
加州、灣區9月就業人數下滑 但矽谷仍有亮點

加州、灣區9月就業人數下滑 但矽谷仍有亮點
BBC新聞部擬增裁百人 2電視頻道僅供網路、1電台關閉

BBC新聞部擬增裁百人 2電視頻道僅供網路、1電台關閉
AI深入職場 州府立法限制雇主利用AI解雇、懲處員工

AI深入職場 州府立法限制雇主利用AI解雇、懲處員工

熱門新聞

史丹福大學胡佛研究所研究員祁凱立出席FAPA北加州分會年會，分析台灣2026年地方選舉及藍綠政治版圖變化。（記者王湘涵/攝影）

史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？

2026-10-17 21:47
加州公路巡警在聲明中說：司機表示，事發時車輛正以全自動駕駛（FSD）模式行駛。（加州公路巡警提供）

特斯拉全自駕再出事：71歲老翁深夜被撞死 金山司機稱全程FSD

2026-10-22 20:04
「美國新聞與世界報導」公布最新加州最佳公立小學排名，前十名有六所是灣區學校。（美聯社）

加州十大最佳公立小學出爐 學生實測成績揭水分？

2026-10-21 14:27
海崖區惡名昭彰被非法占住的舊金山豪宅即將進行拍賣。(Google Maps)

海崖區惡名昭彰被非法占住的舊金山豪宅 即將進行拍賣

2026-10-21 20:34
圖為舊金山傑克遜街一帶的街景。（谷歌地圖）

普西迪歐高地富人鑽漏洞 每月花幾百元「鎖死」自家門前停車位

2026-10-21 02:20
聖荷西家庭帳單支出位居全美第一。（記者龔玥╱攝影）

全美每年家庭帳單最高城市是它 不算房租也要高出47%

2026-10-21 17:28

超人氣

更多 >
鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼

鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼
神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬

神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬
美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日

美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日
接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人

接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人
「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷

「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷