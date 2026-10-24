灣區科技業裁員規模超去年 Netflix、eBay縮編 各砍200多職位

eBay位於聖荷西柳樹幽谷區（Willow Glen）的總部。(谷歌地圖)

Netflix 和eBay進行縮編計劃，已分別在灣區 的總部辦公地點各裁減200多個工作職位，這使得今年科技公司在灣區裁員 的規模進一步擴大，並已超過2025年全年的規模。

聖荷西信使報報導，根據兩家公司向加州就業發展廳EDD（Employment Development Department）提交的「員工調整和再培訓通知法案」(WARN)通知，eBay已於10月21日在其位於聖荷西的柳樹幽谷區（Willow Glen）漢密爾頓大道2025號（2025 Hamilton Ave）的總部裁減了229個職位。

另一份WARN通知則顯示，Netflix已於9月14日在其位於洛斯加圖的奧爾布賴特路121號（121 Albright Way）總部裁減了227個職位。

根據對WARN通知的審查，今年截至目前，科技公司已公佈了在灣區近1萬4500個職位的裁員計畫。提交給加州就業發展廳的文件顯示，這一數字已經超過了科技業在2025年全年於灣區裁員1萬0170個職位的行動。