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出版商反對AI抓資料 Meta新條款延至11月20日 並刪除部分用詞

編譯組／綜合報導
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新聞出版商反對人工智慧抓取資料，Meta延遲實施新條款。(圖取自Meta官方臉書...
新聞出版商反對人工智慧抓取資料，Meta延遲實施新條款。(圖取自Meta官方臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

面對出版商對AI抓取內容的反彈，Meta延後條款生效至11月20日，但仍保留自動化軟體取用內容的權利，引發媒體團體質疑反競爭。

面對新聞出版商對人工智慧抓取資料的抵制，Meta延遲新條款的生效時間。在媒體集團指責這些變動「反競爭」(anticompetitive)之後，這家科技巨頭將新條款的生效日期，延至11月20日。

「聖荷西信使報」報導，Meta於23日宣布，將遲實施備受爭議的服務條款更新。根據最初方案，這些變動將明確允許Meta抓取使用者網站上的資料內容，用於其自身的人工智慧系統。

根據「灣區新聞集團」上周報導，Meta表示，已針對其商業產品服務條款更新內容進行「澄清說明」(clarifications)。先前，部分法律與媒體專家，曾批評這些條款對內容創作者太不公平。

最初提出修訂方案，曾賦予Meta廣泛新權限，使其無需合約或支付報酬，即可抓取商業用戶網站上的內容，為自身的人工智慧產品提供支援。更新後的政策，似乎刪除部分用詞較直接的內容，但仍有疑慮。

Meta發言人巴斯克茲(Emil Vazquez)聲明表示，將「商業條款」(Commercial Terms)及「自助廣告條款」(Self-Serve Ad Terms)的生效日期延長至11月20日，以便有更多時間向合作夥伴及利益相關者解釋，有哪些內容發生變化，哪些內容保持不變。

這些新商業條款，原定於10月30日生效。除生效日期變更外，條款其他內容維持不變。

根據修訂後條款，Meta指出，其「自動化軟體」(automated software)可獲得「任何內容」(any content)，用在「廣告與商業產品」(advertising and business products)等用途，同時還包括「維護Meta公司產品的完整與安全」(maintain the integrity and security of Meta Company Products.)。

值得關注的問題是，Meta將如何對待robots.txt檔案，此為一種常用的自願性指令集，為「網路爬蟲」(web crawlers)、一種會自動抓取網站內容的自動化軟體，提供存取指引。

Meta上周重申，此次更新「並未改變Meta使用網路爬蟲的方式」。從理論上講，出版商可能使用各自的 robots.txt檔案來阻止Meta的線上爬蟲抓取，但Meta尚未就此做出明確說明。

「新聞／媒體聯盟」(News／Media Alliance)通訊主任奎可利(Sam Quigley)透露，聯盟已向Meta送出正式信函。此前，聯盟曾嚴厲抨擊Meta採取的新動作。總裁暨執行長可菲(Danielle Coffey)在信中寫道，新聞出版商將被迫在毫無報酬且受到脅迫的情況下，提供寶貴新聞內容，去支持那些可能反過來爭奪讀者與廣告商的產品開發。

信中指出，由於Meta旗下社交媒體平台的規模與覆蓋範圍，單方面行徑為濫用市場力量，具有反競爭性質。Meta的舉動，可能會破壞出版商內容所依託的穩定授權市場，並導致Meta能直接免費擷取這些內容。

精華 FAQ

  • Meta表示，延後至11月20日是為了有更多時間向合作夥伴與利害關係人說明哪些內容有所變動、哪些內容維持不變，藉此緩解外界對條款更新的疑慮。

  • 修訂後條款仍顯示，Meta的自動化軟體可取得「任何內容」，用於廣告與商業產品，也包括維護Meta公司產品的完整與安全，讓外界擔心其AI抓資料範圍過大。

  • 聯盟認為，新聞出版商可能被迫在沒有報酬、甚至帶有壓迫的情況下提供內容，協助Meta開發可能與其競爭的產品；此舉也可能破壞原本的內容授權市場，具有反競爭性。

灣區 人工智慧 Meta

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