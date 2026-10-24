出版商反對AI抓資料 Meta新條款延至11月20日 並刪除部分用詞

新聞出版商反對人工智慧抓取資料，Meta延遲實施新條款。(圖取自Meta官方臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 面對出版商對AI抓取內容的反彈，Meta延後條款生效至11月20日，但仍保留自動化軟體取用內容的權利，引發媒體團體質疑反競爭。

面對新聞出版商對人工智慧 抓取資料的抵制，Meta 延遲新條款的生效時間。在媒體集團指責這些變動「反競爭」(anticompetitive)之後，這家科技巨頭將新條款的生效日期，延至11月20日。

「聖荷西信使報」報導，Meta於23日宣布，將遲實施備受爭議的服務條款更新。根據最初方案，這些變動將明確允許Meta抓取使用者網站上的資料內容，用於其自身的人工智慧系統。

根據「灣區 新聞集團」上周報導，Meta表示，已針對其商業產品服務條款更新內容進行「澄清說明」(clarifications)。先前，部分法律與媒體專家，曾批評這些條款對內容創作者太不公平。

最初提出修訂方案，曾賦予Meta廣泛新權限，使其無需合約或支付報酬，即可抓取商業用戶網站上的內容，為自身的人工智慧產品提供支援。更新後的政策，似乎刪除部分用詞較直接的內容，但仍有疑慮。

Meta發言人巴斯克茲(Emil Vazquez)聲明表示，將「商業條款」(Commercial Terms)及「自助廣告條款」(Self-Serve Ad Terms)的生效日期延長至11月20日，以便有更多時間向合作夥伴及利益相關者解釋，有哪些內容發生變化，哪些內容保持不變。

這些新商業條款，原定於10月30日生效。除生效日期變更外，條款其他內容維持不變。

根據修訂後條款，Meta指出，其「自動化軟體」(automated software)可獲得「任何內容」(any content)，用在「廣告與商業產品」(advertising and business products)等用途，同時還包括「維護Meta公司產品的完整與安全」(maintain the integrity and security of Meta Company Products.)。

值得關注的問題是，Meta將如何對待robots.txt檔案，此為一種常用的自願性指令集，為「網路爬蟲」(web crawlers)、一種會自動抓取網站內容的自動化軟體，提供存取指引。

Meta上周重申，此次更新「並未改變Meta使用網路爬蟲的方式」。從理論上講，出版商可能使用各自的 robots.txt檔案來阻止Meta的線上爬蟲抓取，但Meta尚未就此做出明確說明。

「新聞／媒體聯盟」(News／Media Alliance)通訊主任奎可利(Sam Quigley)透露，聯盟已向Meta送出正式信函。此前，聯盟曾嚴厲抨擊Meta採取的新動作。總裁暨執行長可菲(Danielle Coffey)在信中寫道，新聞出版商將被迫在毫無報酬且受到脅迫的情況下，提供寶貴新聞內容，去支持那些可能反過來爭奪讀者與廣告商的產品開發。

信中指出，由於Meta旗下社交媒體平台的規模與覆蓋範圍，單方面行徑為濫用市場力量，具有反競爭性質。Meta的舉動，可能會破壞出版商內容所依託的穩定授權市場，並導致Meta能直接免費擷取這些內容。