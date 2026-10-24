屋崙金城銀行華埠新分行開幕 市長祝賀盼商圈繁榮
深耕屋崙華埠43年的金城銀行遷至對街開設新分行，獲市長與多位地方官員祝賀，並以多語服務、保險箱與防詐協助延續社區銀行角色。
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深耕屋崙華埠43年的金城銀行遷至對街開設新分行，獲市長與多位地方官員祝賀，並以多語服務、保險箱與防詐協助延續社區銀行角色。
深耕屋崙華埠43年的加州金城銀行（Metropolitan Bank），23日在八街360號舉行新分行開幕剪綵儀式，屋崙市長芭芭拉李（Barbara Lee）、第二選區市議員王夏琳（Charlene Wang）及地方官員到場祝賀。這家1983年由華人創辦的社區銀行，此次遷至原址對街，持續投資華埠。
開幕儀式準備烤乳豬，並安排舞獅及燃放鞭炮，舞獅隊伍也進入銀行內部表演，吸引大批民眾在外圍觀，氣氛熱鬧。
金城銀行執行長江偉明（Henry Kiang）感謝社區支持，強調銀行應協助顧客解決問題，而非增加負擔，並從實際需求出發，提供符合個別情況的金融服務。
芭芭拉李肯定金城銀行在城市面臨挑戰之際，仍選擇留在華埠投資。她受訪時指出，銀行長期服務居民、商家及非營利組織，對社區具有重要意義；市府正改善公共安全及經商環境，吸引投資，促進商圈繁榮。針對華埠店面空置問題，她表示，市府正協助商家加快取得營業許可，讓更多企業順利開業。
王夏琳表示，上任16個月已參加四場開幕活動，看到八街逐漸出現正面變化。她曾在研究所撰寫華埠社區銀行相關論文，探討早年華人面臨貸款歧視，以及社區銀行如何協助取得金融資源。她認為，金城銀行持續投資，反映華埠對未來發展抱持審慎樂觀的態度。
屋崙警察局第一警區指揮官托里比奧（Steve Toribio）表示，華埠治安改善有賴警方、居民及商家合作，警方也安排專責警員建立社區信任關係。他分享，過去走進銀行常感到冷漠，但金城銀行新分行讓他感受到親切氛圍，反映華埠的人情味。
阿拉米達縣參事譚蓮娜（Lena Tam）、縣估值官羅峰（Phong La）及加州州眾議員邦塔（Mia Bonta）辦公室均派代表出席祝賀，肯定銀行長期服務華埠的貢獻。
屋崙華埠商會會長陳美玲（Stephanie Tran）表示，金城銀行是當地最早成立的亞裔社區銀行之一，40多年來持續協助小型企業及居民取得金融服務。
屋崙華埠分行經理陳巧倫（Jessica Chen）表示，銀行協助新移民、長者及小型企業處理金融需求、建立信用紀錄。新分行也增加不同尺寸的保險箱，顧客可於營業時間內使用，無須預約，並提供粵語、國語、台語及越南語服務。她強調，金城銀行與大型銀行最大的不同，在於員工熟悉顧客及其交易習慣，彼此建立信任關係，也保有社區銀行的人情味，發現異常交易時能及時提醒，協助防範詐騙。
金城銀行表示，希望持續投資華埠、貼近居民與商家需求，延續43年來在地服務的社區銀行角色，也展現對華埠未來發展的支持與信心。 屋崙市長芭芭拉李、第二選區市議員王夏琳及多位地方官員到場，另有縣府與州議員辦公室代表、商會會長等出席，肯定銀行長期服務貢獻。 新分行提供粵語、國語、台語及越南語服務，並增加不同尺寸保險箱與營業時間內使用便利；員工熟悉顧客交易習慣，能建立信任並及時提醒異常交易。
精華 FAQ
金城銀行表示，希望持續投資華埠、貼近居民與商家需求，延續43年來在地服務的社區銀行角色，也展現對華埠未來發展的支持與信心。
屋崙市長芭芭拉李、第二選區市議員王夏琳及多位地方官員到場，另有縣府與州議員辦公室代表、商會會長等出席，肯定銀行長期服務貢獻。
新分行提供粵語、國語、台語及越南語服務，並增加不同尺寸保險箱與營業時間內使用便利；員工熟悉顧客交易習慣，能建立信任並及時提醒異常交易。
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