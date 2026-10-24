屋崙金城銀行華埠新分行開幕 市長祝賀盼商圈繁榮

加州金城銀行23日在屋崙華埠舉行新分行開幕剪綵儀式，執行長江偉明（右三）與屋崙市長芭芭拉李（右二）共同拿大剪刀剪綵。（記者王湘涵／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 深耕屋崙華埠43年的金城銀行遷至對街開設新分行，獲市長與多位地方官員祝賀，並以多語服務、保險箱與防詐協助延續社區銀行角色。

深耕屋崙華埠 43年的加州 金城銀行（Metropolitan Bank），23日在八街360號舉行新分行開幕剪綵儀式，屋崙市長芭芭拉李（Barbara Lee）、第二選區市議員王夏琳（Charlene Wang）及地方官員到場祝賀。這家1983年由華人創辦的社區銀行，此次遷至原址對街，持續投資華埠。

屋崙市長芭芭拉李出席金城銀行新分行開幕儀式，肯定銀行持續投資華埠，並承諾市府努力、期盼當地商圈繁榮。（記者王湘涵／攝影）

開幕儀式準備烤乳豬，並安排舞獅及燃放鞭炮，舞獅隊伍也進入銀行內部表演，吸引大批民眾在外圍觀，氣氛熱鬧。

金城銀行執行長江偉明（Henry Kiang）感謝社區支持，強調銀行應協助顧客解決問題，而非增加負擔，並從實際需求出發，提供符合個別情況的金融服務。

芭芭拉李肯定金城銀行在城市面臨挑戰之際，仍選擇留在華埠投資。她受訪時指出，銀行長期服務居民、商家及非營利組織，對社區具有重要意義；市府正改善公共安全及經商環境，吸引投資，促進商圈繁榮。針對華埠店面空置問題，她表示，市府正協助商家加快取得營業許可，讓更多企業順利開業。

王夏琳表示，上任16個月已參加四場開幕活動，看到八街逐漸出現正面變化。她曾在研究所撰寫華埠社區銀行相關論文，探討早年華人面臨貸款歧視，以及社區銀行如何協助取得金融資源。她認為，金城銀行持續投資，反映華埠對未來發展抱持審慎樂觀的態度。

屋崙警察局第一警區指揮官托里比奧（Steve Toribio）表示，華埠治安改善有賴警方、居民及商家合作，警方也安排專責警員建立社區信任關係。他分享，過去走進銀行常感到冷漠，但金城銀行新分行讓他感受到親切氛圍，反映華埠的人情味。

金城銀行華埠新分行開幕，現場安排舞獅及燃放鞭炮，吸引民眾駐足觀看。（記者王湘涵／攝影）

加州金城銀行屋崙華埠新分行開幕，各界代表合影。（由左至右：縣估值官羅峰辦公室代表、州眾議員邦塔辦公室代表、屋崙華埠商會會長陳美玲、縣參事譚蓮娜辦公室代表、金城銀行執行長江偉明、屋崙市長芭芭拉李、第二選區市議員王夏琳及分行經理陳巧倫，後方為屋崙警察局第一警區指揮官托里比奧。）（記者王湘涵／攝影）

阿拉米達縣參事譚蓮娜（Lena Tam）、縣估值官羅峰（Phong La）及加州州眾議員邦塔（Mia Bonta）辦公室均派代表出席祝賀，肯定銀行長期服務華埠的貢獻。

屋崙華埠商會會長陳美玲（Stephanie Tran）表示，金城銀行是當地最早成立的亞裔社區銀行之一，40多年來持續協助小型企業及居民取得金融服務。

屋崙華埠分行經理陳巧倫（Jessica Chen）表示，銀行協助新移民、長者及小型企業處理金融需求、建立信用紀錄。新分行也增加不同尺寸的保險箱，顧客可於營業時間內使用，無須預約，並提供粵語、國語、台語及越南語服務。她強調，金城銀行與大型銀行最大的不同，在於員工熟悉顧客及其交易習慣，彼此建立信任關係，也保有社區銀行的人情味，發現異常交易時能及時提醒，協助防範詐騙。

金城銀行執行長江偉明表示，銀行應了解顧客需求，提供符合個別情況的金融服務。（記者王湘涵/攝影）