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4000元汽車維修費糾紛 布利桑頓男子槍殺華裔房東後自殺

編譯組／綜合報導
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警方稱，布利桑頓一名租客在涉嫌殺人自殺事件發生前，曾將車禍歸咎於同住的華裔女房東...
警方稱，布利桑頓一名租客在涉嫌殺人自殺事件發生前，曾將車禍歸咎於同住的華裔女房東。（Google Maps）

AI摘要

文章摘要整理：

布利桑頓一名39歲男子疑因4000美元汽車維修費爭議，槍殺與其同住的華裔房東後自殺，警方正將案件朝殺人自殺方向調查。

據「信使報」（Mercury News）報導，據當局稱，一名39歲的男子因一筆4000美元的汽車維修費糾紛，於八月涉嫌殺害了與其同住的房東，隨後開槍自殺。

在這起疑似殺人自殺案發生後，伊林（Evgeniy Ilin）的親友向警方表示，他曾執著於證明房東、64歲的王（音譯，Shelley Wang）應對其汽車受損負責。據當局稱，伊林據稱找到了一段他認為能證明王女士有過錯的視頻，並以此質問她，但她仍然拒絕支付費用。

據稱，八月下旬某日，伊林在家中向王女士連開數槍。當局表示，伊林的遺體在房間的另一處被發現，身上有一處槍傷，槍枝也位於該處。

據當局稱，這起疑似殺人自殺案（murder-suicide）於8月26日被報案。此前，住在同一處房產後院的第三位住戶致電警方，稱已四天未與王女士或伊林取得聯繫，並注意到屋外有蒼蠅聚集。王女士擁有這處位於布利桑頓（Pleasanton）Jefferson Court 4600街區的房產，並將其出租給這兩名男子。

當局稱，伊林因受傷而失業，且在車輛受損時未購買汽車保險。家屬還懷疑他酗酒或吸毒，並告訴警方他變得對車輛損壞和維修帳單念念不忘。據知情人士稱，王某和伊林之間沒有其他已知的矛盾。

精華 FAQ

  • 據報導，衝突源於一筆4000美元的汽車維修費爭議。39歲的伊林認為房東王女士應對車損負責，並因此長期耿耿於懷，最終演變成致命悲劇。

  • 伊林的親友向警方表示，他一直想證明房東有錯，甚至找到一段自認有利的影片去質問對方，但王女士拒絕付款，之後他情緒與執念持續升高。

  • 案件於8月26日被通報，因後院第三名住戶4天聯絡不上兩人並看到蒼蠅聚集而報警。警方在屋內發現王女士遭多槍擊中，伊林則在另一處中彈身亡。

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