4000元汽車維修費糾紛 布利桑頓男子槍殺華裔房東後自殺

警方稱，布利桑頓一名租客在涉嫌殺人自殺事件發生前，曾將車禍歸咎於同住的華裔女房東。（Google Maps）

AI摘要 文章摘要整理： 布利桑頓一名39歲男子疑因4000美元汽車維修費爭議，槍殺與其同住的華裔房東後自殺，警方正將案件朝殺人自殺方向調查。

據「信使報」（Mercury News）報導，據當局稱，一名39歲的男子因一筆4000美元的汽車維修費糾紛，於八月涉嫌殺害了與其同住的房東，隨後開槍自殺。

在這起疑似殺人自殺案發生後，伊林（Evgeniy Ilin）的親友向警方表示，他曾執著於證明房東、64歲的王（音譯，Shelley Wang）應對其汽車受損負責。據當局稱，伊林據稱找到了一段他認為能證明王女士有過錯的視頻，並以此質問她，但她仍然拒絕支付費用。

據稱，八月下旬某日，伊林在家中向王女士連開數槍。當局表示，伊林的遺體在房間的另一處被發現，身上有一處槍傷，槍枝也位於該處。

據當局稱，這起疑似殺人自殺案（murder-suicide）於8月26日被報案。此前，住在同一處房產後院的第三位住戶致電警方，稱已四天未與王女士或伊林取得聯繫，並注意到屋外有蒼蠅聚集。王女士擁有這處位於布利桑頓（Pleasanton）Jefferson Court 4600街區的房產，並將其出租給這兩名男子。

當局稱，伊林因受傷而失業，且在車輛受損時未購買汽車保險 。家屬還懷疑他酗酒或吸毒，並告訴警方他變得對車輛損壞和維修帳單念念不忘。據知情人士稱，王某和伊林之間沒有其他已知的矛盾。