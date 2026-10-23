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單季淨利5.52億 eBay仍裁員千人 業界：AI改變企業營運模式

記者龔玥╱綜合報導
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總部位於聖荷西的電商平台eBay宣布裁員。（Google Maps）
總部位於聖荷西的電商平台eBay宣布裁員。（Google Maps）

AI摘要

文章摘要整理：

eBay在營收與淨利表現不俗下仍宣布裁員約1000人，外界認為AI正加速改變企業的人力配置與營運模式，科技業轉型壓力持續升高。

總部位於聖荷西電商平台eBay於21日宣布，將裁減約1000名員工，占公司員工總數約9%。值得注意的是，eBay近期財務表現仍然良好，最新一季營收超過30億元，淨利達5.52億元。業界分析認為，此次裁員反映AI正在改變企業營運模式，尤其是行政及其他可由AI協助完成的工作，正面臨重新調整。

eBay在聲明中表示，此次調整是為了讓公司持續保持強勁的營運狀態，並使團隊及資源配置與公司的主要策略優先事項保持一致。

根據Nbc Bay Area的報導，eBay近年逐步調整業務方向，將重點轉向較高端的商品。公司最近一次財報顯示，單季營收超過30億元，淨利達5.52億元。然而，eBay近年持續進行大規模裁員，2023年2月裁員約500人，2024年1月再裁減約1000人，今年2月又宣布裁員約800人，如今再度宣布裁減約1000人。

分析師巴賈林（Tim Bajarin）認為，此次裁員與AI帶來的影響有關。他指出，AI已經能夠承擔許多工作，尤其是行政類職務。對於失去工作的員工而言，這無疑是壞消息，但他認為，這已成為許多企業持續調整營運策略的一部分。

eBay並未透露此次裁員涉及哪些職位，也沒有說明哪些地區的員工將受到影響。相關細節可能在公司一周後公布第三季財報時進一步明朗。

聖荷西州立大學戰略管理教授伍德（Robert Chapman Wood）表示，AI為矽谷帶來一項值得關注的難題：企業究竟應該如何運用這項快速發展的新技術？他指出，與過去的技術革新相比，AI目前尚未帶來同等規模的就業成長，也還沒有為消費者創造相應的價值。他預計，隨著AI逐步進入更多工作領域並取代部分人力，企業持續調整人力配置與營運方式的情況，可能還會延續至少一年半。

伍德也表示，企業正開始以更細緻的方式研究消費者需求，這可能進一步改變公司的組織架構及工作安排。

對於矽谷而言，eBay此次裁員凸顯出科技產業面臨的轉變：即使企業營收與獲利表現良好，AI仍可能促使公司重新評估人力需求。隨著相關技術持續發展，AI究竟能創造多少新職位，又會取代多少現有工作，仍有待觀察。

精華 FAQ

  • eBay宣布裁減約1000名員工，約占公司員工總數的9%。雖然公司近期財報仍顯示營收與獲利表現良好，但仍決定進一步縮減人力。

  • 分析師指出，AI已能協助處理許多行政與重複性工作，因此企業會重新檢視人力需求與職務配置。此次裁員被視為AI影響營運模式的具體例子。

  • eBay近年已多次裁員，包括2023年2月約500人、2024年1月約1000人、今年2月約800人，如今再裁1000人。學者預估，這類調整可能至少還會持續一年半。

電商 聖荷西 裁員

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