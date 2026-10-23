太極門聖塔克拉拉道館 10月25日歡慶3周年

太極門聖塔克拉拉道館10月25日下午1時30分在Cupertino Community Hall舉辦三周年館慶。（主辦單位提供）

AI摘要 文章摘要整理： 太極門聖塔克拉拉道館將於10月25日在庫比蒂諾社區中心舉辦3周年館慶，結合60周年主題、文化展演與互動遊戲，邀請灣區民眾共度健康歡樂午後。

太極門聖塔克拉拉道館10月25日下午1時30分在庫比蒂諾社區中心(Cupertino Community Hall)舉辦三周年館慶，今年適逢太極門氣功養生學會創立60周年，將以「同行三載 飛耀60」為主題，結合生命故事分享、趣味互動與精彩文化展演，邀請灣區 民眾共度健康歡樂的午後。

當天將呈現文化展演，包括「太極門鼓陣」以振奮人心的鼓聲展現活力。「祥獅火龍珠」結合靈動歡喜祥獅與充滿能量功夫少年的精彩演出，傳遞吉祥祝福，為現場帶來滿滿活力。「龍馬舞」則以歡騰的舞姿，為館慶增添喜悅氣氛。

現場園遊會還安排有趣的「60秒健康大挑戰」及「60秒記憶大挑戰」等遊戲關卡，讓大小朋友在趣味遊戲中活動筋骨、挑戰記憶力，並透過健康、智慧、感恩、愛與和平等正向詞語，傳遞幸福能量。

60年來，在掌門人洪道子博士帶領下，太極門持續推廣氣功養生、修心養性與良心文化，將愛與和平傳遞至世界各地。聖塔克拉拉道館誠摯邀請社區民眾10月25日蒞臨參與，在生命故事與文化展演中感受正向能量。報名聯繫Lisa Tsai，電話：408-838-3286。

活動： 同行三載 飛耀60

時間： 10月25日下午1時30分至4時

地點： Cupertino Community Hall

地址： 10350 Torre Ave, Cupertino, CA 95014