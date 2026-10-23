坐下、午睡、翻跟斗…輝達GTC大會 4機器小鴨收服黃仁勳

輝達執行長黃仁勳21日在德國柏林GTC大會上，與四隻機器小鴨同台，展示機器人技術。（翻攝自輝達官網）

AI摘要 文章摘要整理： 輝達執行長黃仁勳在柏林GTC大會上與4隻機器小鴨互動，展示坐下、午睡、翻跟斗等動作，藉此說明公司推動的實體人工智慧與機器人應用。

總部位於灣區聖他克拉拉的輝達 （NVIDIA ），21日在德國柏林舉行GTC大會，執行長黃仁勳 在台上與四隻小型機器鴨互動，不僅要求牠們坐下、站起來，還讓牠們午睡、表演翻跟斗。這群模樣可愛的機器小鴨，讓黃仁勳忍不住連聲稱讚，也成為科技大會上的趣味焦點。

根據路透社報導，這些機器鴨名為Microduck，由法國機器人公司Pollen Robotics與人工智慧平台Hugging Face合作開發。黃仁勳在介紹機器人技術時，讓四隻機器鴨登上舞台，展示各種動作。

從輝達公布的演講內容可見，黃仁勳先招呼機器小鴨走向自己，還不忘叮嚀「小心別跌倒！」接著要求牠們坐下、站起來，隨後又下達午睡指令。沒想到其中一隻小鴨似乎不太配合，讓他一連催促：「睡個午覺、睡個午覺，你們需要睡午覺了！」小鴨這才立刻倒下，逗趣互動為現場增添不少笑料。

互動過程中，黃仁勳還詢問機器鴨能不能翻跟斗，看到小鴨完成動作後，忍不住發出驚嘆，不斷稱讚：「你們真的太可愛了！」甚至向觀眾介紹開發團隊，笑稱這款機器人已經銷售一空，鼓勵有興趣的民眾前往網站訂購。

不過，這群機器小鴨偶爾也有不聽話的時候。路透社指出，演講接近尾聲時，另一隻機器小鴨似乎分了心，轉向錯誤方向，讓黃仁勳忍不住提醒牠集中注意力。

小鴨的可愛外型背後，其實是輝達想展示的實體人工智慧（Physical AI）技術。根據輝達介紹，開發人員可利用模擬環境訓練機器人，讓它們學習行走、辨識環境及避開障礙物，再將訓練成果應用於實體機器人。這種先在虛擬世界學習、再進入現實環境的方式，也是機器人技術發展的重要方向。

黃仁勳此次在柏林大會上，也強調歐洲在精密製造、機電整合及機器人產業方面的優勢，並介紹輝達與歐洲企業擴大合作的計畫。相較於大型人形機器人或工業設備，四隻能走路、坐下、翻跟斗的機器小鴨，也讓觀眾更直觀地看見人工智慧進入實體世界的可能性。