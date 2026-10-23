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加州富人稅 Meta擬幫查克柏格買單 確保其控股股東身分

編譯廖宜怡／綜合報導
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Meta董事會與查克柏格達成協議，若加州通過富人稅，Meta會為他繳交。（美聯社...
Meta董事會與查克柏格達成協議，若加州通過富人稅，Meta會為他繳交。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

Meta與查克柏格達成協議，若加州富人稅通過，公司將協助繳稅並讓他保住控股股東身分；此案也再度引發富豪外移與稅收影響爭議。

根據本周公布的監管文件，Meta董事會已與查克柏格（Mark Zuckerberg）達成一項協議，即如果加州通過富人稅，Meta將會為他繳納這筆稅金，同時確保他不會因此失去其所創辦公司的所有權股份。

美聯社報導，被稱為「富人稅」的加州40號提案（Proposition 40）如果在11月3日的選舉中獲選民投票通過，它將對加州淨資產超過10億元的居民徵收一次性5%的稅金。根據富比世雜誌（Forbes），查克柏格是全球第六大富豪，淨資產估計超過2200億元，意味著他將面臨繳納超過110億元稅金的義務。

Meta 21日公布的這項協議將確保查克柏格繼續保有公司控股股東（majority owner）身分，同時，也賦予他可以以任何理由出售部分新設無投票權股份的權利，包括可以用於支付未來可能產生的富人稅稅金。

先前，查克柏格曾向董事會表示，鑑於加州富人稅政策，他正在考慮出售其灣區巴洛阿圖住所，搬離加州。不過，根據Meta的申報文件，查克柏格已與董事會達成協議，並承諾未來八年會繼續住在加州，除非出現「無法預見的重大情況」，讓他不得不「做出搬到其他地方的謹慎或適合的決定」。

加州立法分析辦公室（California Legislative Analyst's Office）的數據顯示，加州目前住有數百位億萬富豪。富人稅適用於截至2026年1月1日主要住所在加州、淨資產超過10億元的居民。

根據提案，加州富人稅徵收的大部分稅金將用於填補聯邦醫療健保經費的削減，其中10%將用於教育和糧食援助計畫。包括醫療保健工作者工會（SEIU-United Healthcare Workers West，簡稱SEIU-UHW）和聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）在內的支持者表示，此舉有助於確保超級富豪承擔其應盡的社會責任。

不過，包括加州州長紐森（Gavin Newsom）在內的反對者警告，富人稅可能會使加州最富裕的群體離開加州。由於加州的所得稅收入在很大程度上依賴富裕階層，這種情況未來可能引發州政府預算問題。

SEIU-UHW表示，查克柏格與Meta達成的這項協議證明了反對者的觀點是錯誤的。SEIU-UHW幕僚長希門內茲（Suzanne Jimenez）說：「這個消息徹底終結了幾個月來聲稱億萬富豪們正在逃離加州的恐嚇策略。」

精華 FAQ

  • 協議內容是：若加州通過富人稅，Meta將替查克柏格負擔稅金，同時透過新設無投票權股份等安排，確保他不會因繳稅而失去對公司的控股地位。

  • 提案若在11月3日選舉通過，將對截至2026年1月1日主要住所在加州、且淨資產超過10億元的居民，課徵一次性5%的稅金。

  • 支持者認為稅收可補足聯邦醫療經費削減，並挹注教育和糧食援助；反對者則警告富豪可能離開加州，進而讓州政府高度依賴的所得稅收入受影響。

加州 查克柏格 富人稅

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