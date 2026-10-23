舊金山周五兩夜市登場 美食音樂嗨翻 多條道路封閉
舊金山周五將同時舉辦「From the E」夜市與「Lower Polk Live!」街頭慶典，並因活動封路、改道，交通局呼籲民眾多搭乘公共運輸。
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舊金山周五將同時舉辦「From the E」夜市與「Lower Polk Live!」街頭慶典，並因活動封路、改道，交通局呼籲民眾多搭乘公共運輸。
舊金山市民周五(23日)晚間又有好去處。23日舊金山將有兩場免費社區活動登場，分別是外米慎區的「From the E」夜市，以及諾布山上Polk街的「Lower Polk Live!」街頭慶典。現場將有美食、音樂及藝術活動，適合民眾下班後與親友同樂。配合活動舉行，多條道路將暫時封閉，部分Muni公車也將改道，開車族須提前規畫路線。
根據舊金山市交通局（SFMTA）22日公布的交通公告，夜市將於下午4時30分至晚上8時30分，在Ocean Avenue與Mission Street附近舉行。
活動以社區美食、特色手工藝品及現場音樂為主，讓民眾不用跑到市中心，也能在自家附近逛夜市、品嘗美食，感受街區熱鬧氣氛。
為配合夜市，Ocean Avenue從Mission Street至Persia Avenue路段，將從周五中午12時封閉至午夜前。經過該區的49路Muni公車也將臨時改道，部分站點暫停服務。
另一場活動則是第二屆「Lower Polk Live!」，於下午4時至晚上9時，在Polk Street介於Bush Street與Sutter Street之間舉行。
這場免費社區慶典結合音樂、藝術與鄰里交流，希望透過街頭活動吸引民眾走進商業街區，支持周邊商家，也為舊金山夜間經濟增添活力。
交通局指出，Polk Street介於Bush Street與Sutter Street路段，將從下午2時封閉至晚上10時30分。
除了兩場活動，周五市內其他地點也有道路管制。Stockton Street介於Filbert Street與Union Street路段，早上8時至晚上7時封閉；Fulton Street部分路段上午也將因紀念活動暫時禁止車輛通行。
周五晚間，大通中心（Chase Center）還將舉行勇士隊主場比賽，預計周邊交通也會較為繁忙。
交通局提醒，計畫參加夜市的民眾，最好搭乘公共交通工具前往。開車族則應留意臨時封路與停車限制，避免因繞路或尋找停車位耽誤行程。
周五晚間有外米慎區的「From the E」夜市，以及諾布山Polk街的「Lower Polk Live!」街頭慶典，兩場活動都免費開放，提供美食、音樂與藝術內容。 「From the E」於下午4時30分至晚上8時30分，在Ocean Avenue與Mission Street附近舉行；「Lower Polk Live!」則於下午4時至晚上9時，在Polk Street介於Bush Street與Sutter Street之間登場。 Ocean Avenue介於Mission Street至Persia Avenue將從中午12時封到午夜前，Polk Street相關路段下午2時至晚上10時30分封閉，49路Muni也改道，另有Stockton Street與Fulton Street部分路段管制。
精華 FAQ
周五晚間有外米慎區的「From the E」夜市，以及諾布山Polk街的「Lower Polk Live!」街頭慶典，兩場活動都免費開放，提供美食、音樂與藝術內容。
「From the E」於下午4時30分至晚上8時30分，在Ocean Avenue與Mission Street附近舉行；「Lower Polk Live!」則於下午4時至晚上9時，在Polk Street介於Bush Street與Sutter Street之間登場。
Ocean Avenue介於Mission Street至Persia Avenue將從中午12時封到午夜前，Polk Street相關路段下午2時至晚上10時30分封閉，49路Muni也改道，另有Stockton Street與Fulton Street部分路段管制。
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