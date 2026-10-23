舊金山餐飲業壓力大 人氣咖啡店撐不住 欠租20萬遭逐

舊金山人氣咖啡店撐不住，欠租20萬元遭驅逐。（記者李怡╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山Outset Coffee因欠租與相關費用陷入訴訟，市中心與米慎區兩家門市相繼關閉，凸顯當地餐飲業在高租金壓力下的經營困境。

舊金山 人氣咖啡店Outset Coffee近日傳出欠租風波，不僅位於市中心的分店遭到驅逐，米慎區分店也因積欠租金 及相關費用，被法院判決須支付約20萬元。這家以亞洲風味咖啡、抹茶及水果飲品受到歡迎的咖啡店，如今兩家門市均已關閉，讓不少熟客感到意外，也再次反映舊金山餐飲業面臨的經營壓力。

根據舊金山紀事報22日報導，Outset Coffee由共享電動滑板車公司Lime共同創辦人孫濤（Toby Sun）創立，曾以結合亞洲特色的創新飲品吸引年輕消費者。店內除了傳統咖啡，也供應抹茶及水果類飲品，在競爭激烈的舊金山咖啡市場中建立知名度。

人氣並未轉化為穩定的經營成果。法院文件顯示，Outset位於New Montgomery街90號的市中心分店，自2025年起陷入租金糾紛。房東去年10月發出三天限期繳租或搬離通知，指店家積欠超過12萬1000元租金。

該店2025年的基本月租約9500元。法院於同年12月裁定房東有權收回物業，店家最終於今年8月搬離。

另一家位於Valencia街790號的米慎區分店，情況同樣不樂觀。該店於2023年6月開幕，房東指業者自2024年底停止支付租金，截至2025年4月，欠款已超過10萬元。今年10月，法院判決店家須支付約20萬元，包括積欠租金、律師費及利息。

兩處物業的房東先前提出的欠租及相關索賠，合計超過22萬3000元。

值得注意的是，孫濤此前還創辦水果茶品牌Zero&，曾在灣區、南加州及波士頓拓展多家分店。這些門市近兩年陸續關閉，品牌網站目前也已無法正常使用。

孫濤去年曾表示，Zero&部分門市的經營模式已難以持續。對於Outset最新的法院判決，他尚未公開回應。

舊金山近年咖啡市場持續有新品牌進駐，但Outset的經歷顯示，即使產品受到歡迎，仍可能面臨高租金及現金流壓力。對想在舊金山開店的華人創業者而言，如何控制固定成本、評估商圈客流與租約風險，仍是決定生意能否長久經營的關鍵。