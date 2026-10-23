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特斯拉全自駕再出事 71歲翁被撞死 肇事司機稱全程FSD

記者王子涵／綜合報導
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加州公路巡警在聲明中說，司機表示，事發時車輛正以全自動駕駛（FSD）模式行駛。（...
加州公路巡警在聲明中說，司機表示，事發時車輛正以全自動駕駛（FSD）模式行駛。（加州公路巡警提供）

AI摘要

文章摘要整理：

加州蘇拉諾縣發生特斯拉FSD致命車禍，71歲男子橫穿高速公路時遭撞身亡；司機稱全程啟用FSD，警方正調查是否涉及疏忽。

加州公路巡警（CHP）表示，一輛特斯拉於周四凌晨在北加蘇拉諾縣（Solano County）高速公路上行駛時，撞斃一名橫穿道路的71歲男子。涉事的26歲舊金山司機向警方稱，事發時車輛正使用「全自動駕駛」（Full Self-Driving，簡稱FSD）模式。

車禍於凌晨約2時30分發生，地點在80號州際公路西行線與780號州際公路交匯處。警方指出，特斯拉的行車紀錄器畫面顯示，該名來自委利賀的老翁從右側路肩走入高速公路，當時特斯拉時速約70哩。

警方表示，老翁走進車輛行駛路線時，特斯拉曾煞車並向左轉向，但仍未能避開，車頭右前方撞上老翁。老翁倒臥路面後，至少再遭另一輛車撞擊。救援人員到場後，確認他傷重死亡。當局尚未公布死者身分，亦未即時回應相關查詢。

涉事特斯拉司機停車留在現場，配合警方調查，並提供行車紀錄器影片。加州公路巡警在聲明中說：「司機表示，事發時車輛正以全自動駕駛（FSD）模式行駛。」

其餘涉事車輛的司機均未停車在現場停留。

加州公路巡警警員海特曼（Scott Heitman）表示，警方並未在事發後向特斯拉司機開出罰單，但若調查發現司機的疏忽導致碰撞，案件可能交由地檢處辦公室提出起訴。

這是蘇拉諾縣本月第二宗特斯拉高速公路車禍，兩宗事故的司機均稱事發時啟用了FSD。10月13日，公路巡警在費爾菲爾德附近的80號州際公路東行線處理一宗致命車禍時，一輛特斯拉撞上巡邏車，造成車內兩名警員受傷。

海特曼說，該宗事故的司機是一名22歲沙加緬度男子。他向調查人員承認，當時車輛啟用FSD，而自己正在睡覺。現場當時有三輛巡邏車亮起緊急警示燈，四條行車線已封閉，但特斯拉仍駛過交通錐，撞上公路巡警的道奇Charger巡邏車。

特斯拉的FSD功能可控制轉向、變換車道及泊車，但仍要求司機保持警覺，全程監督車輛運作。特斯拉表示，車輛配備的360度攝影鏡頭及其他安全功能，可降低碰撞的嚴重程度，或避免事故發生。

使用這項功能的司機必須留意路面，並隨時準備接管車輛。然而，仍有駕駛者承認在系統啟用期間進食或打瞌睡，考驗相關防止分心駕駛措施的成效。

精華 FAQ

  • 事故發生於加州蘇拉諾縣，地點在80號州際公路西行線與780號州際公路交匯處，時間約為凌晨2時30分，當時一名71歲男子橫穿道路。

  • 警方表示，26歲司機稱車輛當時處於FSD模式，行車紀錄器顯示特斯拉曾煞車並向左轉向，但仍未避開行人，司機事後停車留在現場並提供影片。

  • 因為本月稍早另一宗事故中，一名22歲司機也承認啟用FSD且正在睡覺，結果特斯拉撞上巡邏車並造成兩名警員受傷，兩案都引發對FSD監督責任的關注。

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