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山景城首聘交通事務主管 曼齊10/26日上任

記者龔玥╱綜合報導
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曼齊擔任山景城史上首位交通事務主管。（山景城政府提供）
曼齊擔任山景城史上首位交通事務主管。（山景城政府提供）

AI摘要

文章摘要整理：

山景城首聘具25年以上經驗的曼齊出任首位交通事務主管，將整合交通規畫與工程，並推動安全、永續與多元出行的交通改革。

山景城宣布，聘任擁有逾25年交通規畫與工程經驗的曼齊（Jessica Manzi）擔任市史上首位交通事務主管（Chief Transportation Officer），10月26日上任。這是山景城首次設立此一職位，曼齊將領導新成立的交通部門，統籌交通規畫、交通工程及各項道路與交通改善計畫。

山景城市經理麥卡錫（Kimbra McCarthy）表示，曼齊兼具深厚的專業技術知識，以及交通規畫、交通工程和政策制定等領域的豐富經驗。她相信，曼齊將與市府員工及社區合作，推動以居民需求為核心的交通方案，打造更安全、環保且連結完善的交通網絡，滿足不同出行方式的需求。

作為山景城首位交通事務主管，曼齊將領導新成立的交通部門，整合交通規畫與交通工程職能，並監督接駁車服務、交通安全、交通號誌運作、道路設計、補助資金申請及大型交通計畫的執行。

市府列出的優先工作包括落實近期通過的主動交通計畫（Active Transportation Plan），制定街道、步道及道路的客觀設計標準與標準細節，推動完整綠色街道、校園安全通行計畫及「零死亡願景」交通安全計畫。此外，曼齊也將參與Rengstorff Ave.鐵路立體化工程的資金策略、社區接駁車服務規畫，以及各項街道改善工程。

曼齊表示，她肯定山景城市府對安全、永續交通的重視，期待帶領新部門推動交通計畫，並與社區合作，打造讓所有人都能受益的交通環境，不論居民及訪客選擇何種出行方式。

曼齊自2023年起擔任聖馬刁縣交通管理局項目交付部門主管，協助地方政府推進交通建設，制定鐵路平交道立體化工程的政策與資金策略，並研究101號公路快速車道的延伸方案。

此前，她曾任紅木城交通經理，負責推進Caltrain鐵路立體化規畫，以及101號公路與84號公路交流道的設計工作。更早之前，她曾在舊金山交通局擔任不同職務，參與主動交通建設及校園安全通行計畫。

曼齊擁有柏克萊加大城市與區域規畫、交通工程雙碩士學位，以及康乃爾大學土木與環境工程學士學位，並持有土木工程師執照。

精華 FAQ

  • 山景城首位交通事務主管由Jessica Manzi擔任，並將於10月26日正式上任，負責帶領新成立的交通部門，統籌城市交通相關業務。

  • 她將整合交通規畫與交通工程，並監督接駁車服務、交通安全、號誌運作、道路設計、補助申請，以及大型交通改善計畫的執行。

  • 優先事項包括落實主動交通計畫、制定街道與步道設計標準、推動完整綠色街道、校園安全通行與零死亡願景，並參與Rengstorff Ave.立體化工程資金策略。

麥卡錫

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