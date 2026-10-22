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西安茶飲品牌「茶話弄」將進駐聖塔克拉拉 華人消費者期待

記者龔玥╱聖塔克拉拉報導
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陝西茶飲店「茶話弄」準備南灣開店。（Google Maps）
陝西茶飲店「茶話弄」準備南灣開店。（Google Maps）

AI摘要

文章摘要整理：

來自西安的茶飲品牌茶話弄即將進駐南灣聖塔克拉拉，因特色口味與中式茶飲風格引發灣區華人關注與期待。

來自中國陝西的新式茶飲品牌「茶話弄」即將進駐南灣聖塔克拉拉市，為灣區茶飲市場增添新選擇，也引起不少華人消費者關注，尤其是曾在中國喝過茶話弄的，對品牌進軍南灣感到期待，好奇會引進哪些口味。

茶話弄創立於2016年，起源於西安，主打融合中國傳統茶文化與現代飲品創意的新中式茶飲。品牌以茶為基礎，結合牛奶、花香及不同特色配料，打造有別於一般珍珠奶茶的產品風格。近年中國新式茶飲品牌積極拓展海外市場，茶話弄也逐步走向國際。

對曾在中國喝過茶話弄的消費者而言，品牌的特色飲品是吸引他們關注的原因之一。有消費者表示，招牌飲品「桂花引」奶味相當濃郁，融合桂花香氣與茶香，是品牌中較受歡迎的選擇。對喜歡奶香濃厚、帶有花香層次的消費者來說，這款飲品具有一定吸引力。

另一款引起好奇的飲品是「茯生半日閒」。曾喝過這一口味的李小姐表示，與一般甜奶茶不同，這款飲品呈現鹹甜交織的風味，她形容，入口有相當明顯的話梅味，酸鹹感與奶香形成特殊搭配。此外，茶話弄部分飲品還加入肉鬆等較少見的配料，讓茶飲不只著重甜度與奶香，也增加不同的口感層次。

消費者對茶話弄的期待，也反映出灣區華人對新式茶飲的熟悉與興趣。對曾在中國生活、旅遊或品嚐過品牌的民眾而言，門店進駐南灣，意味著未來不必專程回中國，也有機會再次喝到熟悉的口味；對尚未接觸過品牌的人來說，則多了一個探索特色茶飲的選擇。

精華 FAQ

  • 茶話弄即將進駐南灣聖塔克拉拉市，為灣區茶飲市場帶來新的選擇，也讓熟悉這個品牌的華人消費者相當期待。

  • 文中提到的招牌飲品包括桂花引與茯生半日閒；前者奶味濃郁，結合桂花香與茶香，後者則帶有話梅般的鹹酸甜風味。

  • 對曾在中國喝過茶話弄的人來說，門店落腳南灣代表不用特地回國也能再喝到熟悉口味；未接觸過的人則可嘗試新式茶飲。

灣區 牛奶 華人

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