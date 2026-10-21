被控非法 聖荷西男稱從未在美投票

聯邦司法部官方網站提控20多名住在加州的外國人非法投票或登記投票，其中一人是住在聖荷西的41歲男子。(justice.gov)

AI摘要 文章摘要整理： 司法部起訴28名加州合法永久居民涉嫌非法投票，聖荷西男子夏皮洛被指在2024年大選投票，但他強烈否認並稱自己從未在美國投票。

聯邦司法部19日提控20多名住在加州的外國人非法投票 或登記投票，其中一人是住在聖荷西 的41歲男子，但他表示他從來沒有在美國投過票，並且對被提控一事感到不知所措。

聖荷西信使報報導，聖荷西男子夏皮洛（David Shapiro）被聯邦檢察官指控在2024年大選中非法投票。該男子聲稱自己從未投過票，並表示是在記者打電話詢問他時才得知自己被提控。

現年41歲的夏皮洛是來自喬治亞國（Georgia）的合法永久居民，他被控以非公民身分投票與試圖非法獲得入籍。夏皮洛19日在電話中向聯繫他的記者表示，他並不知道這些指控，並否認曾經投過票。「我怎麼可能投票？」他告訴信使報的灣區新聞組，「我根本不是公民。」

向聯邦加州北區地方法院提交的指控文件顯示，夏皮羅在2019年和2021年申請駕駛執照和身分證時勾選了聲明自己「不是公民」的複選框。

然而檢方指控夏皮洛在2024年11月5日左右提交了一份選民聲明表，他在表格上勾選「美國公民 」的選項，隨後參加普選投票。近兩個月後，即2024年12月26日，夏皮洛提交另一份駕照和身分證申請，並在申請中表明自己並非美國公民。

根據起訴書，在2024年11月24日左右提交的入籍申請中，夏皮洛對「是否曾聲稱自己是美國公民、是否登記投票或是否參加過選舉」等問題均回答「否」。夏皮洛表示，他於2018年移居美國，並在上個月參加公民入籍面試。

「我不知道該說什麼，」他談到指控時說，「我從未與法律打過交道，我感到震驚，我甚至不知道下一步該怎麼辦。」負責此案的檢察官尚未就起訴書中提及的具體選民聲明表格，以及支持夏皮洛投票指控的證據作出回應。

聖塔克拉拉縣選民登記處發言人博爾哈（Michael Borja）拒絕置評，稱該辦公室「仍在調查」此事。夏皮洛是19日在加州聯邦打擊非法投票、選民登記及相關犯罪的行動中被起訴的28人之一。據司法部稱，這28人均為合法永久居民。