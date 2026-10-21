聖荷西迎中華民國台灣日 肯定台僑貢獻

駐舊金山經文辦事處新聞組長郭卉蓁（左）與華美傳統基金會會長林大銳（右）。（主辦單位提供）

AI摘要 文章摘要整理： 聖荷西市議會宣布10月25日為「中華民國台灣日」，並以升旗與燈光活動肯定台僑貢獻，同時推動中華文化公園修復，延續台美社群文化傳承。

聖荷西 市議會20日宣布，今年10月25日定為「中華民國 台灣日」，市長馬漢（Matt Mahan）向華美傳統基金會會長林大銳頒發賀狀，並規畫10月23日舉行中華民國國旗升旗儀式。10月20日至26日以燈光點亮市府塔樓及圓形大廳，配合相關紀念活動。

林大銳表示，中華民國國旗能在矽谷 重要城市聖荷西市政廣場升起，對台灣僑社具有特殊意義，這不僅展現市府對台灣僑民的尊重，也有助於提升台灣社群在當地的能見度。

這份由聖荷西市長及全體市議員聯署的賀狀，肯定台美人對當地的貢獻。聖荷西與台南自1977年締結姊妹市情誼，華美傳統基金會近年來也積極修復中華文化公園。第五選區市議員奧提茲（Peter Ortiz）表示，「中華民國台灣日」不僅紀念台灣歷史，也肯定台灣人民對民主、教育及創新的堅持，以及台裔美國人對矽谷經濟、科技與多元文化的貢獻。

中華文化公園位於東聖荷西Overfelt Gardens內，由中華民國台灣1970年代捐助興建。園內具有中華文化特色的建築與景觀，承載著早期移民的共同記憶，也是南灣重要的文化地標。曾經荒廢過一陣子，近年來，華美傳統基金會持續與聖荷西市政府合作，推動公園修復，希望恢復這座歷史園區昔日的風貌。

聖荷西市府爭取兩筆聯邦補助款，用來修復園內池塘、改善景觀及整修歷史建築「友誼門」，以保存文化遺產，讓下一代延續文化傳承。

林大銳表示，基金會與市府多年來保持密切合作，透過中華文化公園的修復工作，不僅讓地方政府更加重視這項文化資產，也增進了市府與華人僑社之間的交流。他感謝馬漢、奧提茲及市政府對修復工作的支持，讓這座具有半世紀歷史的文化公園重新展現風采。

駐舊金山經文辦事處新聞組長郭卉蓁表示，這是聖荷西市議會第二年頒發「中華民國台灣日」賀狀，代表地方政府對台灣僑民長期投入社區服務與文化保存工作的肯定，經文處支持僑社推動的文化與社區建設，感謝聖荷西市政府看見並肯定台僑對地方的付出。

聖荷西市議會10月20日宣布，今年10月25日定為「中華民國台灣日」，聖市長馬漢向華美傳統基金會會長林大銳頒發賀狀。（主辦單位提供）

聖荷西市議會10月20日宣布，今年10月25日定為「中華民國台灣日」，聖荷西市長馬漢親自向華美傳統基金會會長林大銳頒發賀狀。（主辦單位提供）

聖荷西市議會10月20日宣布，今年10月25日定為「中華民國台灣日」，聖荷西市長馬漢親自向華美傳統基金會會長林大銳頒發賀狀。（主辦單位提供）