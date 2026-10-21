斜門餐廳24日清倉特賣 有機會把名廚潘全收藏精品帶回家

已故舊金山名廚Charles Phan的許多餐廳現已關閉。但本周末，您可以買下一份屬於它們的紀念品。（Google Maps）

AI摘要 文章摘要整理： 斜門餐廳集團將在舊金山倉庫舉辦一天清倉特賣，出售已故主廚潘全多年蒐藏的餐具與器物，也為其餐飲傳奇留下紀念。

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，位於米慎區（Mission District）的一處倉庫內，陳列著一位著名舊金山餐飲業者31年來在眾多餐飲事業中收集的印花餐盤和糖果色玻璃器皿，該倉庫將於本周向公眾開放並舉行特賣活動。

以已故主廚潘全（Charles Phan）同名越南 餐廳而聞名的「斜門餐廳集團」（Slanted Door Group），將於10月24日上午10時至下午3時在Capp街275號舉辦這場僅限一天的特賣活動。該集團在Instagram上發布的一則帖子稱，活動現場還將提供「美酒、音樂和輕鬆氛圍」。

潘全於1995年在米慎區開設了第一家「斜門餐廳」，隨後業務擴展至納巴、聖拉蒙和法國，並在灣區經營了眾多酒吧和餐廳。其中許多已相繼關閉，包括位於舊金山渡輪大樓（Ferry Building）、曾榮獲James Beard獎的「斜門餐廳」旗艦店。

去年，潘全因心臟驟停猝然離世後，在Valencia街「斜門餐廳」原址重振該餐廳的計畫被迫擱置。作為一名越南難民，潘全被譽為在美國定義現代越南美食的先驅，他曾在柏克萊加大攻讀建築學，並以對餐廳美學有著敏銳的洞察力而著稱。 已故主廚潘全（Charles Phan），被譽為在美國定義現代越南美食的先驅。（取材自維基百科）

餐廳清倉或倉庫甩賣為食客提供了一個難得的機會，讓他們能將心愛餐廳的一隅帶回家中。今年5月，舊金山傳奇舒芙蕾（soufflé）餐廳Café Jacqueline關閉後，數十人蜂擁而至參加為期兩天的甩賣會，爭相購買鹽罐、烹飪書和廚房用具。

「斜門集團」位於Capp街的倉庫，如今已成為潘全已關閉餐廳的非正式博物館。「斜門餐廳」位於納巴和聖拉蒙的分店仍在營業，潘於2022年在米慎區開設的三明治店「Chuck′s Takeaway」也照常營業。

「斜門餐廳集團」發布的促銷帖子中的照片顯示，貨架上擺滿了色彩斑斕的篝火杯、銀色法壓咖啡壺、木製筷子架和彩繪高球玻璃杯。此外，部分裝飾品、未開封的Zwiesel葡萄酒杯以及收納用品也將對外出售。

集團在社交媒體評論中指出，他們正在對堆積如山的閒置物品進行一場「Marie Kondo式」的斷捨離。「這是對31年餐飲事業的慶祝」，評論中寫道，「我們正在為未來騰出空間。」