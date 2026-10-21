盛桃貪腐案 屋崙團體籲究責市府
盛桃貪腐案在屋崙審理之際，罷免團體與前市府官員在法院外要求市府究責，並呼籲公開合約與強化行政透明，以重建公眾信任。
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盛桃貪腐案在屋崙審理之際，罷免團體與前市府官員在法院外要求市府究責，並呼籲公開合約與強化行政透明，以重建公眾信任。
前屋崙市長盛桃（Sheng Thao）聯邦貪腐案19日持續在屋崙聯邦法院審理，法院外則聚集當年推動罷免盛桃的團體及前市府官員，舉行記者會要求追究市府責任，並呼籲公開合約資訊、提高行政透明度。他們強調，盛桃雖已離任，但對市府治理的監督不應停止。
記者會在Ronald V. Dellums聯邦法院外舉行，出席者包括罷免運動領袖史考特（Seneca Scott）、推動罷免前阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）的葛里沙姆（Brenda Grisham）、社區參與聯盟創辦人艾斯科巴（Edward Escobar），以及前市府人類服務局主管米恩斯（Scott Means）等人。
史考特感謝2024年參與罷免的居民。他表示，當年超過4萬人簽署罷免請願書，且行動早在聯邦調查局搜索盛桃住處前便已展開，並非因刑事案件曝光才發起。他認為，隨著案件進入審判，更應關注相關政治與行政責任。
史考特指出，盛桃離任不代表市府治理問題已解決。他批評過去曾反對罷免盛桃的現任市長芭芭拉李（Barbara Lee），上任後未充分落實透明施政承諾。他並質疑，部分金額低於25萬元的合約無須市議會逐案批准，但相關合約授權年度報告過去3年未及時提交，要求市府公開資訊，接受監督。
曾在屋崙市府服務23年的米恩斯，從自身經歷提出疑慮。他表示，盛桃政府上任後曾規畫拆分人類服務局部分業務，包括兒童、青少年、家庭及住房服務，讓他擔心影響公共服務經費管理。近期旁聽法庭證詞後，他對當年的行政決策產生更多疑問，認為有必要檢視相關安排，但尚無證據證實部門改組涉及不法行為。
葛里沙姆呼籲持續問責，強調2024年的罷免行動仰賴居民參與，未來應要求市府公開資訊，重建公眾信任；艾斯科巴則批評特殊利益團體長期影響地方政治，認為罷免反映居民對市府治理的不滿，呼籲監督民選官員，確保公共資源用於居民服務。
史考特並介紹市政監督組織屋崙觀察(Oakland Watch)，表示將持續整理市府運作及公共支出資料，供居民關注。
出席者要求即使盛桃已離任，市府仍須面對治理責任，並公開合約與支出資訊，讓外界持續監督行政透明度與公共資源運用。 參與者包括罷免運動領袖史考特、前阿拉米達縣地檢長官善貞罷免推手葛里沙姆、社區參與聯盟創辦人艾斯科巴，以及前市府人類服務局主管米恩斯等人。 史考特批評芭芭拉李上任後未充分落實透明承諾，並質疑低於25萬元合約的年度報告延遲；米恩斯則對部門改組存疑，但強調目前尚無不法證據。
精華 FAQ
出席者要求即使盛桃已離任，市府仍須面對治理責任，並公開合約與支出資訊，讓外界持續監督行政透明度與公共資源運用。
參與者包括罷免運動領袖史考特、前阿拉米達縣地檢長官善貞罷免推手葛里沙姆、社區參與聯盟創辦人艾斯科巴，以及前市府人類服務局主管米恩斯等人。
史考特批評芭芭拉李上任後未充分落實透明承諾，並質疑低於25萬元合約的年度報告延遲；米恩斯則對部門改組存疑，但強調目前尚無不法證據。
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