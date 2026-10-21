盛桃貪腐案 屋崙團體籲究責市府

前屋崙市府人類服務局主管米恩斯（Scott Means），以自身經驗質疑盛桃任內的部門改組及行政決策，現場民眾並舉牌要求市府提高透明度。（取自倡議活動影片）

AI摘要 文章摘要整理： 盛桃貪腐案在屋崙審理之際，罷免團體與前市府官員在法院外要求市府究責，並呼籲公開合約與強化行政透明，以重建公眾信任。

前屋崙 市長盛桃（Sheng Thao）聯邦貪腐 案19日持續在屋崙聯邦法院審理，法院外則聚集當年推動罷免 盛桃的團體及前市府官員，舉行記者會要求追究市府責任，並呼籲公開合約資訊、提高行政透明度。他們強調，盛桃雖已離任，但對市府治理的監督不應停止。

記者會在Ronald V. Dellums聯邦法院外舉行，出席者包括罷免運動領袖史考特（Seneca Scott）、推動罷免前阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）的葛里沙姆（Brenda Grisham）、社區參與聯盟創辦人艾斯科巴（Edward Escobar），以及前市府人類服務局主管米恩斯（Scott Means）等人。

史考特感謝2024年參與罷免的居民。他表示，當年超過4萬人簽署罷免請願書，且行動早在聯邦調查局搜索盛桃住處前便已展開，並非因刑事案件曝光才發起。他認為，隨著案件進入審判，更應關注相關政治與行政責任。

史考特指出，盛桃離任不代表市府治理問題已解決。他批評過去曾反對罷免盛桃的現任市長芭芭拉李（Barbara Lee），上任後未充分落實透明施政承諾。他並質疑，部分金額低於25萬元的合約無須市議會逐案批准，但相關合約授權年度報告過去3年未及時提交，要求市府公開資訊，接受監督。

曾在屋崙市府服務23年的米恩斯，從自身經歷提出疑慮。他表示，盛桃政府上任後曾規畫拆分人類服務局部分業務，包括兒童、青少年、家庭及住房服務，讓他擔心影響公共服務經費管理。近期旁聽法庭證詞後，他對當年的行政決策產生更多疑問，認為有必要檢視相關安排，但尚無證據證實部門改組涉及不法行為。

葛里沙姆呼籲持續問責，強調2024年的罷免行動仰賴居民參與，未來應要求市府公開資訊，重建公眾信任；艾斯科巴則批評特殊利益團體長期影響地方政治，認為罷免反映居民對市府治理的不滿，呼籲監督民選官員，確保公共資源用於居民服務。

史考特並介紹市政監督組織屋崙觀察(Oakland Watch)，表示將持續整理市府運作及公共支出資料，供居民關注。

罷免運動領袖史考特（Seneca Scott）等人，19日在屋崙聯邦法院外呼籲，盛桃下台後持續追究市府責任。（取自倡議活動影片）