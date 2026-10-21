台灣打擊樂家魯千千 10/24登SF JAZZ獻藝

台灣打擊樂家魯千千與美國爵士樂貝斯大師Richie Goods共同組成爵士樂團，訂於24、25日在SFJAZZ Joe Henderson Lab演出。(魯千千提供)

AI摘要 文章摘要整理： 台灣打擊樂家魯千千將與Richie Goods在SF JAZZ以CONNECTED樂團登台，帶來結合原創作品、即興演奏與跨文化對話的四重奏演出。

美國西岸爵士重鎮SF JAZZ 首度邀請台灣爵士樂 家登台演出，由台灣打擊樂家魯千千與美國爵士樂貝斯大師Richie Goods共同組成的爵士樂團「CONNECTED」，將於24、25日 在SFJAZZ Joe Henderson Lab帶來一場融合爵士即興、原創音樂與跨文化音樂交流的表演。

魯千千六歲起學習古典鋼琴，十歲開始學習打擊樂，並於國立台北藝術大學取得碩士學位，大學一年級時便加入朱宗慶打擊樂團，深入參與古典打擊的專業訓練與演出，長期行走於嚴謹的古典音樂領域。大四時開始接觸爵士樂，心懷對自由的嚮往，魯千千前往費城藝術學院深造，從頭開始學習爵士。

魯千千在國際爵士樂壇迅速崛起，曾獲美國「DownBeat」雜誌評選為「未來25位重要音樂家」之一、入選葛萊美主辦單位錄音工會（Recording Academy）「2023年十位新興爵士音樂家」，並在「DownBeat」評論家票選中被選為「鐵琴崛起之星」。2023年她與貝斯手 Richie Goods 合作推出的專輯「繫Connected」榮獲第34屆金曲獎「演奏類最佳專輯獎」；同年秋天她發行第二張個人專輯「內建系統Built-in System」，獲得金曲獎與金音獎多項提名，並被「泰晤士報」與「DownBeat」評選為年度最佳專輯之一。

「CONNECTED」爵士樂團誕生於2020 年，由於疫情帶來的隔離、恐懼與不安，成為魯千千與Richie Goods創作與對話的重要背景。正如樂團名稱所象徵的，CONNECTED 不只是一次合作，更是一個持續發生的音樂對話，透過即興、創作與現場演出，探索人與人之間即使身處分裂與隔離之中，仍然可以建立的連結。

這次演出將以魯千千與 Richie Goods的原創作品為主，同時也會呈現兩人共同創作的作品，並加入吉他與鼓，以四重奏形式演出，著重團員之間即時的互動與即興，讓每一次現場演出都成為一次獨特的音樂對話。

兩場活動時間：10月24日晚間7時和8時30分各一場；10月24日晚間6時和7時30分各一場。地點在SF JAZZ Joe Henderson Lab。購票資訊查詢https://www.sfjazz.org。