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謊稱ICE帶走妻子 沙加緬度男涉殺妻焚屍

記者王子涵／綜合報導
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30歲女子賈絲敏•吉爾是一名註冊護理師，也是一名8歲男童的母親，疑遭丈夫殺害、焚...
30歲女子賈絲敏•吉爾是一名註冊護理師，也是一名8歲男童的母親，疑遭丈夫殺害、焚屍。(自GoFundMe)

AI摘要

文章摘要整理：

沙加緬度一名男子謊稱妻子被ICE帶走，警方查證後發現不實，並在另一縣找到其遭焚燒遺骸，丈夫已因謀殺遭逮捕。

加州沙加緬度一名男子向警方聲稱，失蹤妻子在住處收取郵件時，被聯邦移民及海關執法局（ICE）人員帶走。然而，調查人員查證後發現，ICE並未在該處執法，男子說詞也有多處矛盾。警方隨後在另一縣發現妻子遭焚燒的遺骸，丈夫已於10月14日被捕，面臨謀殺指控。

據沙加緬度縣警辦公室公布的案情，30歲女子賈絲敏•吉爾（Jasmine Gill）最後一次被人看見，是9月30日在沙加緬度住處。一名家屬於10月4日通報她失蹤。

調查初期，警方詢問其丈夫、28歲的古林德•吉爾（Gurinder Gill）。他聲稱，妻子在住處收取郵件時，遭ICE人員拘留。但警方聯繫ICE後，獲告知該機構並未在該住處採取執法行動。

隨著調查深入，辦案人員發現丈夫對妻子失蹤經過的陳述存在多處矛盾，也得知兩人正在辦理離婚，並涉及子女監護權爭議。

警方其後在愛多拉多縣（El Dorado County）發現遭焚燒的人體遺骸，確認死者為賈絲敏。調查人員取得逮捕令後，於10月14日將古林德拘捕，並持搜索令搜查兩處與他有關的住宅。他因涉嫌謀殺被收押於沙加緬度縣主監獄，不得保釋。

家屬在GoFundMe募款頁面表示，賈絲敏是一名註冊護理師，也是一名八歲男童的母親。他們形容她是孝順的女兒、親愛的姊妹，一心希望為自己與孩子爭取更好的未來。

家屬說，賈絲敏年幼時喪父，母親一邊全職擔任護理師，一邊獨力撫養她與弟弟。母親的堅韌，也啟發她走上護理之路。

談及賈絲敏生前尋求離婚，家屬寫道：「她試著尋找自己與孩子都應享有的自由、安全，以及重新開始的機會。」然而，她尚未實現這個願望便已遇害，留下年幼兒子。

募款將用於協助家屬把賈絲敏遺體送回母親居住的印度舉行葬禮，並支援母親與兒子的生活。家屬表示，若款項超過目標或眼前所需，其餘資金將持續用於照顧兩人。

28歲的古林德•吉爾因涉嫌謀殺辦理離婚中的妻子，被收押於沙加緬度縣主監獄，不得保...
28歲的古林德•吉爾因涉嫌謀殺辦理離婚中的妻子，被收押於沙加緬度縣主監獄，不得保釋。(取自沙加緬度縣警局)

精華 FAQ

  • 他表示妻子在住處收取郵件時，被聯邦移民及海關執法局ICE人員拘留帶走，企圖以移民執法行動解釋妻子下落不明的原因。

  • 警方聯繫ICE後確認該機構當時並未在該住處執法，且丈夫對失蹤經過的陳述前後矛盾，調查因此轉向他涉案的可能性。

  • 丈夫已於10月14日被捕並以謀殺罪收押不得保釋；家屬則透過GoFundMe募款，希望將遺體送回印度舉行葬禮，並協助母子生活。

移民 加州 ICE

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