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聖馬刁縣華裔夫婦涉虐保母 妻獲撤控夫服刑

編譯組╱綜合報導
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聖馬刁縣檢方撤銷保姆虐待案中對妻子的指控，但丈夫將面臨在縣監獄服刑。(取自Pex...
聖馬刁縣檢方撤銷保姆虐待案中對妻子的指控，但丈夫將面臨在縣監獄服刑。(取自Pexels)

AI摘要

文章摘要整理：

聖馬刁縣華裔夫婦涉虐保母案，檢方撤銷對妻子徐潔的指控，但丈夫李琦因毆打與威脅罪名須服 8 個月刑期。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，聖馬刁縣檢方本周表示，他們將不會對一名被指控販賣保姆並強迫其每天工作20小時的女子尋求重審，但她的丈夫將面臨在縣監獄服刑。

上個月，陪審團在審議針對39歲的徐潔（音譯，Jie Xu） 及其35歲的丈夫李琦（音譯，Qi Li）的三項重罪指控，人口販賣、共謀人口販賣和勞工盜用時，宣布無法達成一致意見。本周，檢方決定撤銷對徐潔的指控，但其丈夫因被認定對受害人實施了毆打和刑事威脅，被判處8個月縣監獄監禁、2年監管緩刑以及40小時的憤怒管理諮詢。

檢方將不再就李琦面臨的其他重罪指控進行重審。李琦被指控販賣人口，並扣留了一名53歲中國女性的工資，該女子是這對夫婦雇來照顧他們9個月大孩子的。受害人的身分未被披露。

經過19天的庭審後，陪審團進行了為期3天的商議。

官員表示，當局於2024年8月獲悉此案，當時該嬰兒因病被送往史丹福大學醫院，受害者向醫院工作人員透露自己在該夫婦家中遭受虐待。受害者向檢方陳述，在將嬰兒送往醫院的三天前，李琦曾用菜刀威脅她，並將孩子的病因歸咎於她。

受害者向檢方表示，她是通過一家中國勞務中介機構以視頻方式受僱於這對夫婦的。抵達他們家後，夫婦二人要求她包攬所有家務和洗衣工作，並在嬰兒午睡時負責照看孩子。

據檢方稱，受害者被迫每周工作7天，每天工作長達20小時，並經常遭到這對夫婦的辱罵。官員們表示，這對夫婦還被指控扣留了她的護照和工資。

在調查期間，這名保姆獲得了臨時住所及其他服務。

在整個訴訟過程中，徐潔以25萬元的保釋金獲准保釋。這對夫婦分別由不同的辯護律師代理。官員稱，徐潔還曾試圖通過心理健康轉介程序申請撤銷指控，但未獲批准。

李琦被勒令在未來10年內不得與受害人聯繫，預計將於12月11日收到賠償令。

精華 FAQ

  • 檢方決定不再對徐潔尋求重審並撤銷其指控；李琦則因被認定曾毆打並以菜刀威脅受害人，需服 8 個月縣監獄刑期。

  • 受害者指稱自己被迫每周工作 7 天、每天長達 20 小時，還要包辦家務與照顧嬰兒，並遭辱罵、扣留護照與工資。

  • 案件在 2024 年 8 月因嬰兒送醫而曝光，受害者向院方揭露遭虐。法院並命李琦 10 年內不得接觸受害人，賠償令將於 12 月 11 日公布。

華裔 舊金山

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