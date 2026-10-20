灣區婦人策畫最後晚餐殺夫 「毫無悔意」判終身監禁

康柯德女子因策畫最後一次晚餐約會後殺害丈夫且「毫無悔意」，被判終身監禁；同謀作案的男友之前已被判50年至終身監禁，關押在加州州立監獄。示意圖。（取自Pexels）

AI摘要 文章摘要整理： 康柯德市女子洛佩茲因與男友合謀灌醉並殺害丈夫，被判15年至終身監禁，法官並指她銷毀證據、編造謊言掩蓋罪行。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，康柯德市（Concord）一名女子因2022年謀殺丈夫被判處終身監禁，檢方稱這是一起精心策畫的謀殺案，目的是除掉丈夫並奪取其財產。

48歲的洛佩茲（Francesca Lopez）因二級謀殺庫斯托迪奧（Felipe Lopez-Custodio）被判處15年至終身監禁。作出判決的甘迺迪法官（Judge John Kennedy）駁回了辯方將洛佩茲的罪名降為過失殺人罪的動議，認定她透過「給（庫斯托迪奧）灌酒」參與了謀殺，確保當洛佩茲的男友阿爾瓦雷斯（Ismael Alvarez）用鐵絲和一塊廢木頭擊打並勒死受害人時，他處於無力反抗的狀態。

「我確實認為，洛佩茲女士直到被捕前都未表現出任何悔意」，甘迺迪法官在16日的量刑聽證會上指出，她不僅「銷毀了證據」，還編造了一個關於「有人謀殺了她的丈夫」的虛假故事來誤導警方。

據州紀錄顯示，現年38歲的阿爾瓦雷斯去年被判處50年至終身監禁，目前被關押在洛杉磯縣的加州 州立監獄。兩人分別受審，洛佩茲的律師在庭審中辯稱，洛佩茲一生都是虐待的受害者，她極度渴望取悅周圍的人，且無力阻止阿爾瓦雷斯。辯方主張阿爾瓦雷斯是單獨作案。

檢方稱，洛佩茲策畫了與庫斯托迪奧的「最後晚餐約會」，並確保兩人飲下多杯酒精飲料，以便在行兇時使他神志不清或陷入睡眠。兩人進入他在康柯德的家中，發現他睡在沙發上，洛佩茲在一旁目睹了阿爾瓦雷斯殺害他的過程。事後，他們將衣物和兇器扔進垃圾箱，並在一家便利店的ATM機上從庫斯托迪奧的銀行帳戶中取走了現金。

這起掩蓋罪行的過程最為戲劇化。洛佩茲接到鄰居的電話，稱擔心她丈夫出了事，於是被叫到了丈夫家中。據當局稱，她和兒子進入住宅後，洛佩茲假裝發現了屍體，撥打了911，並編造了一個關於庫斯托迪奧曾與某可疑人物來往的故事。