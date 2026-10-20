裴洛西繼任者之爭 威善高募款460萬 陳詩敏加速追

舊金山選民將投票選出下一位代表公眾進入國會的政治人物。州參議員威善高在6月初選得票最多。(取自威善高臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 裴洛西退休後的舊金山國會席位之爭升溫，威善高目前募資領先，但陳詩敏在裴洛西背書與新資金挹注下加速追趕。

隨著前眾議院 議長裴洛西 (Nancy Pelosi)在擔任該席位近40年後即將退休，舊金山 選民將投票選出下一位代表公眾進入國會的政治人物。然而，真正為候選人競選活動提供燃料者，是那些競選捐款人，其中包括舊金山最富有、最具影響力的個人或實體。

舊金山紀事報報導，州參議員威善高(Scott Wiener)，在6月初選得票最多；但獲得裴洛西背書的市議員陳詩敏(Connie Chan)，也讓這場選舉競爭激烈。

科技界千萬富翁賽特(Saikat Chakrabarti)儘管曾動用巨額個人財富，但初選落敗。他現在已將自己的政治和財務資源轉而投到陳詩敏陣營。

另一方面，威善高也有自己的盟友。一個與灣區科技領袖及人工智慧公司「Anthropic」有關的聯邦委員會，正投入大量資金支持他的競選。

距離選舉日僅剩兩周多時間，根據包含至9月底捐款的最新申報文件顯示，威善高籌集資金總額約為460萬元，幾乎是陳詩敏募資220萬元的兩倍。

威善高籌得款項，甚至還不包括他在2023年和2024年、也就是他最初考慮競選裴洛西席位期間，所籌集到的近100萬元。

不過，自初選以來，陳詩敏的募款速度明顯加快。自今年6月到9月，她的競選委員會籌集約140萬元；顯示她在不到先前一半的時間內，籌款額幾乎增加兩倍。

於此同時，流向威善高的競選資金湧入速度放緩，自初選以來，支持者向其競選委員會捐贈金額僅130萬元。促使陳詩敏在近幾個月籌集的資金金額，實際上與威善高接近，儘管兩位候選人在9月份的籌款金額都有所增加。

裴洛西繼任者之爭愈演愈烈，舊金山市議員陳詩敏獲得裴洛西背書。(取自陳詩敏臉書)