我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普借法國暴動抨擊民主黨 稱美國恐陷類似危機

金正恩傳死訊、中國派兵赴平壤？北韓官媒曬他攜女出席活動照

裴洛西繼任者之爭 威善高募款460萬 陳詩敏加速追

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山選民將投票選出下一位代表公眾進入國會的政治人物。州參議員威善高在6月初選得...
舊金山選民將投票選出下一位代表公眾進入國會的政治人物。州參議員威善高在6月初選得票最多。(取自威善高臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

裴洛西退休後的舊金山國會席位之爭升溫，威善高目前募資領先，但陳詩敏在裴洛西背書與新資金挹注下加速追趕。

隨著前眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)在擔任該席位近40年後即將退休，舊金山選民將投票選出下一位代表公眾進入國會的政治人物。然而，真正為候選人競選活動提供燃料者，是那些競選捐款人，其中包括舊金山最富有、最具影響力的個人或實體。

舊金山紀事報報導，州參議員威善高(Scott Wiener)，在6月初選得票最多；但獲得裴洛西背書的市議員陳詩敏(Connie Chan)，也讓這場選舉競爭激烈。

科技界千萬富翁賽特(Saikat Chakrabarti)儘管曾動用巨額個人財富，但初選落敗。他現在已將自己的政治和財務資源轉而投到陳詩敏陣營。

另一方面，威善高也有自己的盟友。一個與灣區科技領袖及人工智慧公司「Anthropic」有關的聯邦委員會，正投入大量資金支持他的競選。

距離選舉日僅剩兩周多時間，根據包含至9月底捐款的最新申報文件顯示，威善高籌集資金總額約為460萬元，幾乎是陳詩敏募資220萬元的兩倍。

威善高籌得款項，甚至還不包括他在2023年和2024年、也就是他最初考慮競選裴洛西席位期間，所籌集到的近100萬元。

不過，自初選以來，陳詩敏的募款速度明顯加快。自今年6月到9月，她的競選委員會籌集約140萬元；顯示她在不到先前一半的時間內，籌款額幾乎增加兩倍。

於此同時，流向威善高的競選資金湧入速度放緩，自初選以來，支持者向其競選委員會捐贈金額僅130萬元。促使陳詩敏在近幾個月籌集的資金金額，實際上與威善高接近，儘管兩位候選人在9月份的籌款金額都有所增加。

裴洛西繼任者之爭愈演愈烈，舊金山市議員陳詩敏獲得裴洛西背書。(取自陳詩敏臉書)
裴洛西繼任者之爭愈演愈烈，舊金山市議員陳詩敏獲得裴洛西背書。(取自陳詩敏臉書)

精華 FAQ

  • 根據最新申報文件，州參議員威善高的募資總額約為460萬元，幾乎是陳詩敏220萬元的兩倍，顯示他在資金戰上暫時占優。

  • 陳詩敏獲得裴洛西背書後，政治聲勢提升，加上科技界千萬富翁賽特將資源轉投其陣營，使她自6月以來籌得約140萬元，明顯加速追趕。

  • 威善高除了自身競選募款外，還獲得與灣區科技領袖及人工智慧公司Anthropic有關的聯邦委員會大力支持，這也成為他資金來源的重要助力。

裴洛西 眾議院 舊金山

上一則

「矽谷惡血」案紀錄片票房衝上 近十年第二

下一則

回應愛州槍擊案 Tesla新功能：充電遇險能直接開走

延伸閱讀

裴洛西、威善高為何決裂？ 媒體揭開內幕

裴洛西、威善高為何決裂？ 媒體揭開內幕
威善高、陳詩敏爭取關鍵華裔選票

威善高、陳詩敏爭取關鍵華裔選票
湯曉慧支持爆出醜聞市議員候選人 陳詩敏籲辭職

湯曉慧支持爆出醜聞市議員候選人 陳詩敏籲辭職
聯邦選委會最新申報資料：派克斯頓參選資金主要來自馬斯克

聯邦選委會最新申報資料：派克斯頓參選資金主要來自馬斯克
富豪州長 普立茲克去年收入940萬元 身家增至42億

富豪州長 普立茲克去年收入940萬元 身家增至42億

熱門新聞

史丹福大學胡佛研究所研究員祁凱立出席FAPA北加州分會年會，分析台灣2026年地方選舉及藍綠政治版圖變化。（記者王湘涵/攝影）

史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？

2026-10-17 21:47
婚介業者指出，AI工程師成為擇偶首選，OpenAI及Anthropic員工尤其受到青睞。(路透)

矽谷華女瘋找AI金龜婿 1500元婚介費只換3次約會

2026-10-14 13:54
全美房價最貴的灣區阿賽頓成為美國首個房價中位數突破1000萬元大關的城鎮。（取自房地產網站）

全美最貴小鎮阿賽頓 房價中位數首破1千萬元

2026-10-15 14:19
灣區知名生蠔業者野豬島生蠔公司。（記者王子涵╱攝影）

豪華酒店糞水外洩至生蠔養殖區 20萬生蠔被拋棄 灣區知名蠔商暫停採收

2026-10-15 21:57
婚介業者指出，AI工程師成為擇偶首選，OpenAI及Anthropic員工尤其受到青睞。(路透)

矽谷掀婚戀「淘金熱」 AI工程師成華人女性擇偶首選

2026-10-13 17:27
聖誕樹造型玻璃杯引發討論。（星巴克官網）

星巴克11月推出聖誕限定商品　聖誕樹冷飲杯引發討論

2026-10-12 16:55

超人氣

更多 >
外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔

外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔
粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網

粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網
川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘

川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘
女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民

女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民
馬斯克將送美國孩子SpaceX股票 估7300萬兒童有份

馬斯克將送美國孩子SpaceX股票 估7300萬兒童有份