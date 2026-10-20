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金城銀行屋崙華埠分行 10/23開幕

記者王湘涵／屋崙報導
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加州金城銀行屋崙華埠新分行將於10月23日開幕，新址位於八街360號。圖為新分行...
加州金城銀行屋崙華埠新分行將於10月23日開幕，新址位於八街360號。圖為新分行外觀及開幕活動邀請函。（金城銀行提供）

AI摘要

文章摘要整理：

金城銀行屋崙華埠新分行將於10/23開幕，延續43年社區銀行傳統，並以更完善環境、擴大保險箱服務及在地連結，持續支援居民與商家。

加州金城銀行（Metropolitan Bank）位於屋崙華埠的新分行，將於10月23日開幕，新址設於八街360號，與原分行僅一街之隔。這家1983年在屋崙華埠創立的社區銀行，已深耕當地43年，此次遷址除改善服務環境，也將擴大保險箱業務，持續服務華埠居民及商家。

金城銀行由江輔仁（Frank Kiang）與一群地方商業領袖於1983年創辦，是屋崙首家由亞裔美國人創辦的社區銀行。當時部分華人居民及小型企業較難取得大型金融機構的服務，創辦人希望透過社區銀行，提供更符合在地需求的金融及貸款服務。

金城銀行執行長江偉明（Henry Kiang）是創辦人江輔仁之子，他表示，了解顧客需求，並在需要時提供適當協助，是社區銀行的重要價值，新分行也將提供更完善的服務環境。

新分行將結合現代化設施與個人化服務，銀行人員透過長期建立的客戶關係，協助處理個人及商業金融需求。在部分大型金融機構縮減或停止保險箱服務之際，金城銀行反而擴大相關業務，提供不同尺寸的保險箱。

屋崙華埠分行經理陳巧倫（Jessica Chen）表示，顧客重視重要文件及貴重物品的安全與存放便利性，新分行的保險箱可於正常營業時間內使用，無須事先預約，讓顧客在時間安排上更有彈性。

江偉明表示，銀行鼓勵員工積極參與社區活動，社區銀行的價值不僅在於金融交易，更在於與居民及商家建立持續的連結。

創辦人江輔仁生前長期參與屋崙公共事務，曾擔任屋崙港務局委員及主席。銀行成立至今，也持續與地方商家、非營利組織及商會保持合作關係。

目前金城銀行在屋崙、舊金山及聖荷西設有四間分行，服務範圍涵蓋灣區十個縣，提供個人及商業銀行業務，並以商業房地產貸款及客戶關係服務為主要業務。

精華 FAQ

  • 新分行將於10/23開幕，地址是八街360號，與原分行僅一街之隔。此次遷址主要是為了改善服務環境，也方便持續服務華埠顧客。

  • 金城銀行於1983年由江輔仁等地方商業領袖創辦，是屋崙首家由亞裔美國人創辦的社區銀行，目的是為較難取得大型銀行服務的華人居民與小企業提供更合適的金融與貸款支援。

  • 新分行將擴大保險箱業務，提供不同尺寸保險箱，且可在正常營業時間內使用、無須預約，讓顧客更方便存放重要文件與貴重物品，同時維持個人化的金融服務。

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