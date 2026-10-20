金城銀行屋崙華埠分行 10/23開幕

加州金城銀行屋崙華埠新分行將於10月23日開幕，新址位於八街360號。圖為新分行外觀及開幕活動邀請函。（金城銀行提供）

AI摘要 文章摘要整理： 金城銀行屋崙華埠新分行將於10/23開幕，延續43年社區銀行傳統，並以更完善環境、擴大保險箱服務及在地連結，持續支援居民與商家。

加州 金城銀行（Metropolitan Bank）位於屋崙華埠 的新分行，將於10月23日開幕，新址設於八街360號，與原分行僅一街之隔。這家1983年在屋崙華埠創立的社區銀行，已深耕當地43年，此次遷址除改善服務環境，也將擴大保險箱業務，持續服務華埠居民及商家。

金城銀行由江輔仁（Frank Kiang）與一群地方商業領袖於1983年創辦，是屋崙首家由亞裔美國人創辦的社區銀行。當時部分華人居民及小型企業較難取得大型金融機構的服務，創辦人希望透過社區銀行，提供更符合在地需求的金融及貸款服務。

金城銀行執行長江偉明（Henry Kiang）是創辦人江輔仁之子，他表示，了解顧客需求，並在需要時提供適當協助，是社區銀行的重要價值，新分行也將提供更完善的服務環境。

新分行將結合現代化設施與個人化服務，銀行人員透過長期建立的客戶關係，協助處理個人及商業金融需求。在部分大型金融機構縮減或停止保險箱服務之際，金城銀行反而擴大相關業務，提供不同尺寸的保險箱。

屋崙華埠分行經理陳巧倫（Jessica Chen）表示，顧客重視重要文件及貴重物品的安全與存放便利性，新分行的保險箱可於正常營業時間內使用，無須事先預約，讓顧客在時間安排上更有彈性。

江偉明表示，銀行鼓勵員工積極參與社區活動，社區銀行的價值不僅在於金融交易，更在於與居民及商家建立持續的連結。

創辦人江輔仁生前長期參與屋崙公共事務，曾擔任屋崙港務局委員及主席。銀行成立至今，也持續與地方商家、非營利組織及商會保持合作關係。

目前金城銀行在屋崙、舊金山及聖荷西設有四間分行，服務範圍涵蓋灣區十個縣，提供個人及商業銀行業務，並以商業房地產貸款及客戶關係服務為主要業務。