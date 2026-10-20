紐時主管命案 律師：死者曾雇兇殺岳母
麥肯錫遭岳父母槍殺案出現新說法，辯護律師稱死者曾雇殺手威脅岳母，事件涉及家暴、離婚糾紛與家庭敵意。
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麥肯錫遭岳父母槍殺案出現新說法，辯護律師稱死者曾雇殺手威脅岳母，事件涉及家暴、離婚糾紛與家庭敵意。
遭岳父母開槍殺害的紐約時報跨性別主管麥肯錫（Jonathan McKinsey）一案又有新發展。其岳母陳世麗的辯護律師19日在法庭外接受採訪時稱，死者曾雇「殺手（hitman）」企圖「除掉（get rid of）」岳母，並對其展示出極大敵意。
據紐約郵報報導，麥肯錫9月26日在加州都柏林運動場遭槍擊身亡，據稱開槍者是他的年邁岳父母、現年77歲的張壽勇（Shouyong Zhang）與陳世麗（Shili Chen）。兩人目前均被控謀殺罪。
這起案件如今出現可能扭轉案情的新發展，據KRON4報導，代表陳世麗的辯護律師Curtis Briggs 19日在阿拉米達縣法院外接受訪問時聲稱，麥肯錫過去曾雇一名「殺手」，企圖「除掉」陳世麗。這項指控可能為這場在命案發生前便已日益惡化的家庭糾紛，帶來新的調查方向。
在都布林法院外，Curtis Briggs還表示，這對夫婦於2026年3月購買槍枝，是因為他們害怕女婿，並強調購槍目的是自我防衛，而非預謀殺人。麥肯錫有極其暴力的紀錄。他們經調查發現，至少有三次事件有目擊者可以證實，麥肯錫曾威脅其當事人的性命：一次是透過殺手，另外兩次則是最近表示要除掉她。
Curtis Briggs堅稱，陳世麗與張壽勇從未策畫殺害麥肯錫，但隨著家庭內部的緊張關係不斷升高，兩人愈來愈感到恐懼。陳世麗基本上是住在家裡、幫忙照顧孩子的保母，而麥肯錫對她極為敵視，且有暴力行為。離婚訴訟持續進行，也讓整個家庭的關係進一步惡化。
這些驚人的控訴，為這起原本就充滿爭議的家庭糾紛再添複雜性，這場家庭衝突涉及家暴、虐待兒童，及麥肯錫的跨性別身分所引發的敵意等多項指控。不過，麥肯錫曾雇用殺手的說法尚未獲得獨立查證，目前也不清楚這名律師的說法究竟有何證據支持。這對年邁華人夫婦19日在辯護律師及一名中文普通話口譯員陪同下出庭，兩人均否認謀殺罪指控，當庭表示不認罪。
律師Curtis Briggs聲稱，麥肯錫生前曾雇用一名殺手，試圖「除掉」岳母陳世麗，並指他對陳世麗懷有極大敵意，這可能改變外界對案件的看法。 檢方指控麥肯錫的岳父張壽勇與岳母陳世麗在加州都柏林運動場開槍殺人，兩人目前均被控謀殺罪，並在19日出庭時否認指控、當庭表示不認罪。 報導指出，這起案件不只涉及槍擊死亡，還牽連家暴、虐待兒童、離婚訴訟，以及麥肯錫跨性別身分所引發的敵意，讓整個家庭衝突更加複雜。
精華 FAQ
律師Curtis Briggs聲稱，麥肯錫生前曾雇用一名殺手，試圖「除掉」岳母陳世麗，並指他對陳世麗懷有極大敵意，這可能改變外界對案件的看法。
檢方指控麥肯錫的岳父張壽勇與岳母陳世麗在加州都柏林運動場開槍殺人，兩人目前均被控謀殺罪，並在19日出庭時否認指控、當庭表示不認罪。
報導指出，這起案件不只涉及槍擊死亡，還牽連家暴、虐待兒童、離婚訴訟，以及麥肯錫跨性別身分所引發的敵意，讓整個家庭衝突更加複雜。
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