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Acom：3號提案涉50~150億稅收 攸關加州公校財源

記者王子涵／舊金山報導
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起草提案的律師蓋特曼(Karen Getman)說，3號提案旨在維持現行稅率，並...
起草提案的律師蓋特曼(Karen Getman)說，3號提案旨在維持現行稅率，並非再次調高稅率；受影響者約只占全州收入最高的2%。(Acom提供)

AI摘要

文章摘要整理：

加州3號提案主張把原定2030年底到期的高收入者加稅永久化，支持者認為可穩定提供50億至150億元，維持公校、社區學院與學生服務財源。

加州選民將於11月3日決定，是否透過3號提案，將原訂2030年底到期的高收入者較高所得稅率永久延續。在美國社區媒體（American Community Media）與加州教師協會15日合辦的線上說明會上，支持提案的教育及醫療界人士表示，這筆收入已成為州預算的重要來源，攸關公校、社區學院及學生支援服務。

參與起草提案的律師蓋特曼（Karen Getman）說，相關稅率最初由選民於2012年通過30號提案設立，2016年再經55號提案延長。3號提案旨在維持現行稅率，並非再次調高稅率。她指出，受影響者約占全州收入最高的2%，多數居民不涉及這項稅負。

她強調：「我們沒有改變這項稅，也沒有提高它，只是不讓它降低。」

蓋特曼表示，這項稅收每年約帶來50億至150億元收入，金額隨經濟與資本利得變動。支持者認為，若稅率到期後不再延續，州政府將面臨預算缺口，學區也須重新評估人力與服務安排。

經費如何使用，也是說明會焦點。蓋特曼說，相關教育款項透過專戶追蹤，學區須公開收入與支出，不能用於行政開銷。「你可以看到他們究竟拿到多少錢，更重要的是，可以看到他們究竟如何花這筆錢。」她指出，現行學校撥款制度會依低收入學生、英語學習者等人數與集中程度，提供額外資源。

加州教師協會董事、佛雷斯諾雙語教師魯伊茲（Eva Ruiz）表示，穩定經費有助學區規畫師資、班級人數及學生服務。若資源減少，英語學習者、身心障礙及低收入學生可能承受較大影響。

加州學校護理師組織執行主任顧問柯本（Sheri Coburn）則說，校護須協助氣喘、糖尿病、癲癇及嚴重過敏等學生，也負責健康篩檢與轉介。對交通不便或醫療資源不足地區的家庭，校園服務尤其重要。

加州計畫生育聯盟總裁兼執行長希克斯（Jodi Hicks）則表示，教育與醫療在州預算中相互牽動，維持教育財源，有助保留支應醫療的空間。

對於將臨時稅永久化，以及依賴高收入者稅收的疑問，蓋特曼坦言：「我們一直擔心只依賴高收入者，但目前沒有另一套制度。」她主張延續現行稅率，並表示選民未來仍可透過公投改變稅制。

加州學校護理師組織執行主任顧問柯本（Sheri Coburn）。(Acom提供)
加州學校護理師組織執行主任顧問柯本（Sheri Coburn）。(Acom提供)

加州教師協會董事、佛雷斯諾雙語教師魯伊茲（Eva Ruiz）。(Acom提供)
加州教師協會董事、佛雷斯諾雙語教師魯伊茲（Eva Ruiz）。(Acom提供)

精華 FAQ

  • 3號提案並非新增稅率，而是把2012年30號提案、2016年55號提案建立的高收入者較高所得稅率延續下去，避免原本預定在2030年底到期後下降。

  • 支持者指出，這筆稅收每年約可帶來50億至150億元，已是州預算重要來源，若不延續，公校、社區學院與學生支援服務都可能面臨缺口。

  • 與會者認為，若經費縮減，英語學習者、身心障礙學生與低收入學生最可能受衝擊，因為學區的師資配置、班級人數與相關服務都會受影響。

加州 學區 稅收

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