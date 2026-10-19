超級聖嬰來襲恐創數十年紀錄 聖荷西嚴防洪災

2017年聖荷西曾發生嚴重洪災。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 聖荷西在超級聖嬰來襲前加緊清理水道、強化防洪設施與跨機關協調，並以2017年野狼溪洪災為警戒，防止重大災損重演。

冬季將至，聖荷西 市和聖克拉拉縣水利部門官員正利用秋季異常溫暖的天氣，加緊準備應對可能出現的「超級聖嬰」(Super El Niño )風暴。

聖荷西信使報報導，聖荷西市議會和聖克拉拉谷水利局日前舉行聯席會議，討論如何應對這場風暴，並在雨季來臨前確定了高風險水域。他們還組織參觀了聖荷西擴建後的1.1萬平方呎（約1020平方米）的緊急行動中心，該中心將在重大風暴期間作為中央指揮中心。

這項緊急應變措施源自於美國國家海洋暨大氣總署 (NOAA) 科學家的預測。他們報告稱，強聖嬰現象持續到3月的可能性為100%，其中83%的機率會成為自1950年以來最強的聖嬰現象之一。

上個月，州長紐森宣布進入緊急狀態，以協助各城市加快清理溪流，並將物資緊急送往易受災社區。該命令還允許像聖荷西這樣的城市記錄其防災準備時間，以便申請州級災害救助，同時簡化監管程序，在暴雨來臨前清理水道。

當地領導人堅稱，他們決心防止2017年災難性洪災重演。當時，野狼溪 (Coyote Creek) 周邊社區被渾濁的洪水淹沒，500多棟房屋受損，1萬4000名居民被迫撤離，損失估計高達1億元。

居民赫克曼(Eric Heckman)的家位於Naglee公園，背靠野狼溪。他回憶，2017年洪水期間的一個星期二早上，他眼睜睜地看著渾濁的洪水拍打著自家的車庫——直到星期三晚上才收到疏散警報，那時洪水早已退去。由於那場災難發生在總統日周末，關鍵的緊急人員並沒有值班。

如今，赫克曼的房產後面新建了一道防洪牆。然而，即使是這項工程也讓他感到擔憂：關閉這道防洪牆需要兩名訓練有素的人員手動搖動曲柄，才能關閉一個車庫寬的巨大鋼門。

「牆附近沒有電話號碼告訴我『該聯絡誰』。也沒有攝影機監控。」赫克曼擔心風暴來襲時，救援人員是否能及時趕到。

聖荷西谷水利局正在推動野狼溪沿岸的重大安全升級工程，同時也在莫甘山的安德森大壩(Anderson Dam)進行大規模抗震加強工程。今年冬天，工程師將利用新建的旁路隧道，在暴雨來臨前安全地排出水庫水，防止大壩溢流；而新建的防洪牆則能有效控制溪流，使其流經聖荷西市。

在市政府方面，聖荷西官員重點介紹了市政基礎設施的各項準備工作，包括清理雨水排水溝、簽訂緊急合約清除樹木堵塞，以及在近30英里的水道沿線設立禁止露營的緩衝區，以防止垃圾堵塞河道。

儘管官員指出，自2017年以來，雙方的協調工作有所改進但在聯席會議上，社區成員明確表示，許多居民仍然感到焦慮。

針對民眾對哪個機構負責清理堵塞物的擔憂，市長馬漢（Matt Mahan）著手加強各機構之間的協調。