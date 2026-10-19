擴至14隊 第二屆灣區匹克球高校杯熱鬧落幕

比賽激烈進行。（主辦方提供）

AI摘要 文章摘要整理： 第二屆舊金山灣區匹克球高校杯由北大主辦，14支隊伍參賽並首度導入數位化系統，展現校友情誼、社區互助與賽事規模的快速成長。

匹克球 作為兼具趣味性與競技性的運動，在灣區 華人社區中迅速升溫。第二屆舊金山灣區匹克球高校杯賽事上月在灣區舉行，吸引了來自北京大學、清華大學、中國科學技術大學、柏克萊加大 、港台地區高校以及南京大學、東南大學等多所知名高校校友組建的14支隊伍參賽，參賽選手與志願服務團隊近180人，賽場內外氣氛熱鬧。

灣區匹克球高校杯由清華校友楊寶華於去年發起。第二屆賽事則由北京大學隊主辦，賽事不僅延續了首屆的火爆，更在規模上實現了大幅跨越，參賽隊伍從第一屆的8支激增至本屆的14支，選手人數達130位，更有40至50名志願者傾情投入。

北大隊主要負責人鄭旭斌說：「今年為了滿足廣大校友的參賽熱情，像清華大學、北京大學等大校都組建了二隊甚至三隊，中國科學技術大學也組建了二隊。」為了讓更多人數較少的校友會也能參與，賽事組委會特別允許部分院校組建跨校「聯隊」，例如由柏克萊加大、南開大學與台灣大學等組成的聯隊，以及由南京大學、東南大學等組成的聯隊，讓各校校友都能在賽場上一展身手。

楊寶華表示，舉辦高校杯的核心初衷正是「以球會友」，通過體育賽事帶動各高校匹克球隊伍的建設。「去年的賽事結束後，很多學校就積極招兵買馬；今年像中國科學技術大學甚至專程從外州邀請了高水準校友飛來參賽，組成了兩支勁旅。」

與普通社區比賽不同，本屆高校杯在賽事組織與數位化上邁出了創新一步。楊寶華發揮科技專長，自主開發了一套數位化比賽排場與即時計分系統。每場比賽的裁判通過手機即時錄入比分，現場大螢幕以及線上YouTube直播間同步顯示各個場地的戰況與進度，讓遠至佛羅里達州的校友也能線上觀看直播。

在後勤保障方面，賽事也充滿了社區互助的溫情。北大二隊林文琪分享了一個有趣的賽場花絮：比賽當天，合作的中餐館因訂單量遠超以往而裝盒延誤，午餐運抵現場時竟發現漏帶了餐具。關鍵時刻，志願者們齊心協力幫忙裝便當，林文琪的丈夫更是火速趕回家中抱來一大包餐具，化解了這趟小尷尬。

匹克球運動易上手、講技巧、重配合的特點，使得賽事展現出極高的包容性。本屆比賽選手年齡跨度極大，既有20出頭的年輕學子，也有60多歲的資深老將。比拼不僅不分年齡，更不分性別，全憑策略與默契說話。

林文琪回憶起北大二隊的經歷時感慨：在比賽中，北大二隊在前兩局連輸、零比二落後的大不利局面上，組長與隊員相互鼓勵，隨後的混雙及關鍵局中連追三局，最終以三比二實現絕地逆轉。

鄭旭斌分享難忘瞬間，在對陣實力雄厚的對手時，他與搭檔在混雙對決中配合默契，幫助球隊挺進前四名。

對於未來的規畫，組委會表示，隨著參賽隊伍與人數的增加，未來的賽事可能會考慮採用更細緻分組機制，下一屆舊金山灣區匹克球高校杯將由中國科學技術大學接棒主辦。

觀看比賽也熱情高漲。（主辦方提供）

第二屆舊金山灣區匹克球高校杯賽事上月在灣區舉行，吸引多所知名高校校友組建的14支隊伍參賽。（主辦方提供）