族群、世代差異 亞太裔選票難用「轉向」概括

亞太裔內部的族群、世代與政治立場差異，不宜用單一「轉向」概括。(Acom提供）

AI摘要 文章摘要整理： Acom說明會指出，亞太裔選民雖多表態將參與期中選舉，但族群與世代差異、投票障礙及語言服務不足，讓所謂「轉向」難以概括。

2026年期中選舉將近，亞太裔選民關切的生活成本、移民 政策與投票 障礙，如何影響選情？在美國社區媒體（American Community Media，簡稱Acom）16日舉行的線上說明會上，研究人員與社區組織代表指出，亞太裔內部的族群、世代與政治立場差異，不宜用單一「轉向」概括。

AAPI Data創辦人兼主任拉馬克里希南（Karthik Ramakrishnan）表示，與亞太裔投票組織（APIA Vote）合作的調查顯示，90%受訪登記選民計畫參加今年期中選舉，其中64%表示「肯定會投票」。他提醒：「投票意願與實際行動之間，存在差距。」能否取得資訊、順利投票，仍將影響最終參與率。

生活成本與通膨持續是主要關切，食品、醫療及住房支出帶來的壓力，也不限於貧窮線以下家庭。拉馬克里希南說，若只看整體族群數據，容易忽略不同亞裔 群體的經濟處境與語言需求。

移民議題上的態度已有變化。他引述調查指出，亞太裔受訪者支持遣返所有無合法身分移民的比例，從2024年12月的38%，降至2026年2月的29%。他表示，洛杉磯與明尼亞波利斯等地的移民執法行動，影響了社區觀感。

不過候選人得票比例改變，不一定代表同一批選民改變立場。拉馬克里希南強調，必須區分「投票行為轉變」與「誰出來投票、誰留在家中」的差異，不能僅憑得票消長就判定選民轉向。

亞美力量網絡（Asian American Power Network）執行主任佛格森（Mary Lou Akai Ferguson）表示，年輕選民直接感受到油價及教育支出的壓力，卻未必對候選人抱有熱情。「許多年輕選民希望有空間與其他人建立連結，而不只是被當成投票數字。」她說，讓年輕人表達意見、參與政策討論，有助提高投入程度。

APIA Vote執行主任陳佩秀（Christine Chen）表示，語言服務與持續聯繫，是把意願轉化為行動的重要環節。該組織與夥伴已向19州、120萬戶家庭寄出投票資訊，提供11種語言版本，並透過電話、簡訊及登門拜訪接觸選民。

陳佩秀分享，自己18歲時，家人帶她前往投票，之後一起吃飯，成為家庭傳統。她認為，長輩也能協助年輕人安排投票、理解程序。「一通電話，就可能決定一個人是留在家裡，還是投下選票。」

APIA Vote執行主任陳佩秀（Christine Chen）表示，語言服務與持續聯繫，是把意願轉化為行動的重要環節。(Acom提供）