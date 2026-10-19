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族群、世代差異 亞太裔選票難用「轉向」概括

記者王子涵／舊金山報導
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亞太裔內部的族群、世代與政治立場差異，不宜用單一「轉向」概括。(Acom提供）
亞太裔內部的族群、世代與政治立場差異，不宜用單一「轉向」概括。(Acom提供）

AI摘要

文章摘要整理：

Acom說明會指出，亞太裔選民雖多表態將參與期中選舉，但族群與世代差異、投票障礙及語言服務不足，讓所謂「轉向」難以概括。

2026年期中選舉將近，亞太裔選民關切的生活成本、移民政策與投票障礙，如何影響選情？在美國社區媒體（American Community Media，簡稱Acom）16日舉行的線上說明會上，研究人員與社區組織代表指出，亞太裔內部的族群、世代與政治立場差異，不宜用單一「轉向」概括。

AAPI Data創辦人兼主任拉馬克里希南（Karthik Ramakrishnan）表示，與亞太裔投票組織（APIA Vote）合作的調查顯示，90%受訪登記選民計畫參加今年期中選舉，其中64%表示「肯定會投票」。他提醒：「投票意願與實際行動之間，存在差距。」能否取得資訊、順利投票，仍將影響最終參與率。

生活成本與通膨持續是主要關切，食品、醫療及住房支出帶來的壓力，也不限於貧窮線以下家庭。拉馬克里希南說，若只看整體族群數據，容易忽略不同亞裔群體的經濟處境與語言需求。

移民議題上的態度已有變化。他引述調查指出，亞太裔受訪者支持遣返所有無合法身分移民的比例，從2024年12月的38%，降至2026年2月的29%。他表示，洛杉磯與明尼亞波利斯等地的移民執法行動，影響了社區觀感。

不過候選人得票比例改變，不一定代表同一批選民改變立場。拉馬克里希南強調，必須區分「投票行為轉變」與「誰出來投票、誰留在家中」的差異，不能僅憑得票消長就判定選民轉向。

亞美力量網絡（Asian American Power Network）執行主任佛格森（Mary Lou Akai Ferguson）表示，年輕選民直接感受到油價及教育支出的壓力，卻未必對候選人抱有熱情。「許多年輕選民希望有空間與其他人建立連結，而不只是被當成投票數字。」她說，讓年輕人表達意見、參與政策討論，有助提高投入程度。

APIA Vote執行主任陳佩秀（Christine Chen）表示，語言服務與持續聯繫，是把意願轉化為行動的重要環節。該組織與夥伴已向19州、120萬戶家庭寄出投票資訊，提供11種語言版本，並透過電話、簡訊及登門拜訪接觸選民。

陳佩秀分享，自己18歲時，家人帶她前往投票，之後一起吃飯，成為家庭傳統。她認為，長輩也能協助年輕人安排投票、理解程序。「一通電話，就可能決定一個人是留在家裡，還是投下選票。」

APIA Vote執行主任陳佩秀（Christine Chen）表示，語言服務與...
APIA Vote執行主任陳佩秀（Christine Chen）表示，語言服務與持續聯繫，是把意願轉化為行動的重要環節。(Acom提供）

精華 FAQ

  • 因為亞太裔內部在族群、世代、經濟處境與政治立場上差異很大，候選人得票變化也可能只是投票者組成改變，不能直接推論整體立場已翻轉。

  • AAPI Data與APIA Vote的調查顯示，90%受訪登記選民計畫投票，其中64%表示肯定會投票，但研究者提醒，資訊取得與順利投票才是把意願轉成行動的關鍵。

  • 生活成本、通膨、移民政策與投票障礙最受關注，尤其是食品、醫療與住房壓力，以及多語言資訊、電話簡訊和登門拜訪等持續聯繫，會影響最終投票率。

投票 亞裔 移民

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