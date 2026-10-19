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聖塔克拉拉大學 明秋擴大免費教育

記者龔玥╱綜合報導
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聖塔克拉拉大學明年秋季擴大免費教育。（記者龔玥╱攝影）
聖塔克拉拉大學明年秋季擴大免費教育。（記者龔玥╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

聖塔克拉拉大學宣布自2027年秋季起擴大加州承諾計畫，讓錄取且符合收入與資產條件的加州學生可享學費、住宿與膳食全額資助。

聖塔克拉拉大學(Santa Clara University)宣布，從2027年秋季起，凡獲該校錄取、家庭年收入低於15萬美元的加州學生，將有機會獲得免費大學教育。新措施是該校擴大加州承諾計畫（California Promise）的一部分，旨在讓更多家庭減輕高等教育的經濟負擔。

根據NBCBayArea的報導，校方公布的資格條件是申請者必須先獲得錄取，家庭年收入須低於15萬美元，家庭資產則須低於12萬美元。最終資格將依據學生提交的聯邦學生資助免費申請表（FAFSA）審核。

聖塔克拉拉大學經濟援助主任蒂拉多（Cindy Tirado）表示，作為耶穌會大學，校方承諾盡力滿足學生100%的已證明經濟需求。她指出，許多家庭認為私立大學學費高昂、難以負擔，新計畫將讓原本不認為自己有能力就讀該校的學生，有機會接受高等教育。

聖塔克拉拉大學目前學費約為每九萬美元，對部分家庭而言是一筆沉重負擔。大二學生古茲曼（Arlene Guzman）的父親擔任服務員，母親則剛重新開始工作，原本難以負擔學費。透過校方現有的加州承諾計畫，她已獲得6萬美元學費資助。另一名學生弗洛雷斯（Gabriel Ruiz Flores）來自藍領移民家庭。他表示，聖塔克拉拉大學願意提供資助，讓他得以追求自己的教育夢想，對他和家人而言意義重大。

擴大後的計畫將不僅涵蓋學費，也包括住宿及膳食費用，讓符合條件的學生無須支付相關費用。不過，學生仍須符合校方錄取及家庭收入、資產等資格要求，最終受惠情況將以FAFSA審核結果為準。

聖塔克拉拉大學此項措施預計於2027年秋季開始實施，為符合資格的加州學生提供更多就讀私立大學的機會。

聖塔克拉拉大學(Santa Clara University)宣布，從2027年...
聖塔克拉拉大學(Santa Clara University)宣布，從2027年秋季起，凡獲該校錄取、家庭年收入低於15萬美元的加州學生，將有機會獲得免費大學教育。(Google Maps)

精華 FAQ

  • 校方表示，新措施預計自2027年秋季開始實施，屬於加州承諾計畫的擴大版本，目標是讓更多符合條件的加州學生減輕就學經濟壓力。

  • 申請者必須先獲得聖塔克拉拉大學錄取，家庭年收入低於15萬美元、家庭資產低於12萬美元，最終是否符合資格則以FAFSA審核結果為準。

  • 擴大後的計畫不只補助學費，也涵蓋住宿與膳食費用，符合條件的學生在校方審核通過後，將可獲得更完整的就學經費支持。

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