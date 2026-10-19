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紐森簽新法 挺康柯德前武器站重新開發

編譯組／綜合報導
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紐森簽署SB 328法案支持東灣康柯德前海軍武器站重新開發計畫。圖為康柯德市府。...
紐森簽署SB 328法案支持東灣康柯德前海軍武器站重新開發計畫。圖為康柯德市府。(圖康柯德市府臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

州長紐森簽署SB 328，協助康柯德前海軍武器站重新開發，市府稱此舉將加速與布魯克菲爾德合作的綜合社區計畫落地。

州長紐森最近簽署SB 328法案，旨在支持康柯德市重新開發前海軍武器站(Naval Weapons Station)用地的進程。康柯德市府對州參議員葛瑞森(Tim Grayson)提出該法案，以及紐森將其簽署為法律，表示讚賞。

聖荷西信使報報導，康柯德市長中村(Laura Nakamura)表示，SB 328法案的通過，為康柯德市、開發商「布魯克菲爾德公司」(Brookfield Properties)以及康柯德居民，確認計畫可從願景走向現實。繼與美國海軍達成里程碑式協議之後，這項立法將推動項目繼續向前發展，從而創造一個擁有數千個薪水豐厚工作機會的建築職場，並且為社區增加更多住房。

計畫願景是打造一個充滿活力、可持續且具有包容性的新社區，反映康柯德市的價值觀與願景。計畫規畫包括1萬2272間新住房，其中25%為薪資家庭、老年人和首次購屋者的可負擔房屋、約600萬平方呎的商業空間，並可支援多達2萬6500個就業機會，以及超過800畝的地區公園與步道。

未來數月裡，康柯德市將繼續與布魯克菲爾德公司合作，在制定「特定規畫」(Specific Plan)的過程，積極聽取社區意見。 「特定規畫」將作為未來開發的詳細藍圖，確立土地用途、社區風貌、交通網絡、基礎設施、公共設施、公園與開放空間，以及指導社區發展的各項設計標準。

精華 FAQ

  • SB 328旨在支持康柯德市重新開發前海軍武器站用地，讓原本的構想加速進入實際規畫與執行階段，並作為後續整體社區開發的重要法律支撐。

  • 市長中村表示，法案通過代表計畫已能從願景走向現實，也是在與美國海軍達成里程碑協議後的重要推進，將帶來工作機會、更多住房與社區效益。

  • 計畫包含1萬2272間新住房，其中25%為可負擔房屋，另有約600萬平方呎商業空間、最多2萬6500個就業機會，以及超過800畝的公園與步道。

紐森

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