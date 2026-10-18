我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

護照要不要隨身帶？要求出示卻拿不出來 小心被罰錢

不是商務艙 旅遊專家揭最划算升等選擇

去年才被騙50萬 退休男3陷殺豬盤家人攔不住

編譯陳盈霖╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
男子盧克不斷遭遇網路愛情詐騙。（示意圖，Pexels）
男子盧克不斷遭遇網路愛情詐騙。（示意圖，Pexels）

AI摘要

文章摘要整理：

北加退休男盧克去年被愛情投資詐騙騙走50萬元後，仍接連相信新網友並再度匯款，直到家人與7 On Your Side介入，才揭穿假軍人詐騙。

ABC 7電視台報導，北加退休市府園藝工人盧克（Adan Look），去年遭網路愛情詐騙損失數十萬元後，再度落入相同騙局，一度險些抵押房屋籌款，直到ABC7電視台新聞節目「7 On Your Side」介入才被揭穿。如今他又結識第三名「網路女友」，家人憂心詐騙惡夢再度重演。

據悉，盧克透過臉書結識名叫Annie的女子，聲稱靠投資加密貨幣賺了數百萬元，承諾未來兩人可在夏威夷共築愛巢。盧克信以為真，陸續將錢匯入亞洲，直到畢生積蓄50萬元都被騙走，才驚覺落入「殺豬盤」（Pig Butchering）愛情投資騙局。

慘痛教訓並未讓他警覺。不久他又愛上自稱美軍醫護人員薇琪（Vicky）的網友。這次7 On Your Side決定介入。

薇琪告訴盧克，自己是駐紮科威特的美軍戰地醫護人員，四年後退伍，兩人就能在一起。但盧克的兒子強納森（Jonathan Look）心想︰「我簡直不敢相信，他（父親）馬上又陷入相同的詐騙，手法與去年發生的事情如出一徹。」

然而，當薇琪傳訊息給盧克說「親愛的，沒有任何事情能把我們分開。」他又自覺陷入熱戀。兩人從今年2月起開始聊天。盧克相信這次戀情與安妮不同。「我有一張她穿軍服的照片，那不是P圖的。」

強納森說︰「我看到一些可疑交易，如購買上千元禮卡等。」盧克還曾三度匯款2000元，給一位名叫Priscilla的人，薇琪聲稱該人是外交官。然美國銀行因將該帳戶標記為警示帳戶，盧克未能成功匯款。於是，他改透過Zelle轉帳1000元；又買1000元蘋果禮卡。強納森說，「我打電話給好幾家蘋果商店，告訴他們『某某人很快就會來買禮卡，請阻止他，他正遭遇詐騙。』」

接著，薇琪聲稱，只要支付4萬5000元給指揮官，就能立刻退伍。盧克再次努力籌錢。強納森說︰「當時他的50萬元房屋抵押貸款已預先批准。我打電話給貸款專員，告訴他『這人正遭詐騙』。」

但盧克認為兒子只想抹黑她。接受7 On Your Side採訪時，他還拿出一束花，稱「這是薇琪送來的」，卡片上寫著「我迫不及待想投入你的懷抱，我的國王。」花店老闆接受訪問時稱︰「這束花是透過我們網路下單，直到花送達後，我們才發現信用卡是偷來的。」

最後，7 On Your Side安排盧克與Operation Shamrock反詐騙調查人員韋斯特（Erin West）見面。

節目團隊找到薇琪給盧克其中一張一模一樣的照片。發現該照片出現在一個成人交友網站上，且用的是另一個名字。團隊又聯繫美軍，軍方表示，他們極有把握確認，並無薇琪這個名字的現役軍人。至此，盧克終於明白自己是被鎖定的目標。

然而，事實證明，甜蜜的謊言會蒙蔽人心。沒過多久，盧克又在網上認識「蘇西」（Suzy），再次相信「這次是真的。」由於接連發生這類事件，盧克與強納森關係出現裂痕。當親人執意匯款給詐騙者時，家屬能採取的阻止措施有限。依法規定，若未取得受害者本人同意，家人無法直接介入其財物決定。

精華 FAQ

  • 他透過臉書結識自稱Annie的女子，對方宣稱靠加密貨幣賺大錢，並描繪到夏威夷共築愛巢的未來，誘使他持續匯款到亞洲，最後畢生積蓄全失。

  • 他認識自稱駐科威特的美軍醫護人員Vicky，對方以感情與退伍承諾取信，並要求他支付費用、購買禮卡及轉帳，手法與典型殺豬盤相同。

  • 兒子先通報可疑匯款與禮卡購買，7 On Your Side再比對照片、聯繫美軍與反詐單位，確認照片遭挪用且並無此現役軍人，盧克才終於醒悟。

殺豬盤 退休 加密貨幣

上一則

「白粉」信件延燒 灣區4議員受波及

下一則

雲林獲全球智慧城市獎 張麗善訪金山

延伸閱讀

長者痛失70萬畢生積蓄 中國男自稱聯邦官員 設層層騙局

長者痛失70萬畢生積蓄 中國男自稱聯邦官員 設層層騙局
華男冒充中國檢警 騙走女子35萬被捕

華男冒充中國檢警 騙走女子35萬被捕
華女認罪色誘敲詐Fortress富豪艾登斯 另涉詐騙2男

華女認罪色誘敲詐Fortress富豪艾登斯 另涉詐騙2男
央視紀錄片揭緬北電詐內幕 業績不佳就得「賣腎抵債」

央視紀錄片揭緬北電詐內幕 業績不佳就得「賣腎抵債」
欠租5萬拖18個月 法拉盛華裔房東屋毀求償 修繕估逾10萬

欠租5萬拖18個月 法拉盛華裔房東屋毀求償 修繕估逾10萬

熱門新聞

史丹福大學胡佛研究所研究員祁凱立出席FAPA北加州分會年會，分析台灣2026年地方選舉及藍綠政治版圖變化。（記者王湘涵/攝影）

史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？

2026-10-17 21:47
婚介業者指出，AI工程師成為擇偶首選，OpenAI及Anthropic員工尤其受到青睞。(路透)

矽谷華女瘋找AI金龜婿 1500元婚介費只換3次約會

2026-10-14 13:54
全美房價最貴的灣區阿賽頓成為美國首個房價中位數突破1000萬元大關的城鎮。（取自房地產網站）

全美最貴小鎮阿賽頓 房價中位數首破1千萬元

2026-10-15 14:19
灣區知名生蠔業者野豬島生蠔公司。（記者王子涵╱攝影）

豪華酒店糞水外洩至生蠔養殖區 20萬生蠔被拋棄 灣區知名蠔商暫停採收

2026-10-15 21:57
婚介業者指出，AI工程師成為擇偶首選，OpenAI及Anthropic員工尤其受到青睞。(路透)

矽谷掀婚戀「淘金熱」 AI工程師成華人女性擇偶首選

2026-10-13 17:27
聖誕樹造型玻璃杯引發討論。（星巴克官網）

星巴克11月推出聖誕限定商品　聖誕樹冷飲杯引發討論

2026-10-12 16:55

超人氣

更多 >
郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失

郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失
史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？

史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？
曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺

曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺
台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖

台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖
郭靜純移居加拿大多年 自爆和製作人老公離婚：硬要在一起是折磨

郭靜純移居加拿大多年 自爆和製作人老公離婚：硬要在一起是折磨