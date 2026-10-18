雲林獲全球智慧城市獎 張麗善訪金山

雲林縣長張麗善訪舊金山，國民黨美西直一分部舉行晚宴。(主辦單位提供)

AI摘要 文章摘要整理： 雲林縣獲全球智慧城市獎第7名，張麗善率團赴美領獎後轉訪舊金山與僑胞交流，並分享雲林以智慧科技推動農業轉型的成果。

中華民國 台灣雲林縣長張麗善帶領雲林縣資訊工業策進會的科技人員等一行人到俄亥俄州 首府哥倫布市領取國際智慧城市獎項，回程時特地停留舊金山 訪問，並與僑胞互動。中國國民黨美西直一分部10月16日舉辦晚宴，接待張麗善一行人，直一分部常委宋貞數天內召集金山灣區國民黨各分部參加歡迎晚宴，當晚約80多人出席。

雲林縣本次獲得全球智慧城市獎第七名，也是遠東區唯一獲獎的城市。張麗善率領雲林縣科技人員赴美出席國際智慧城市論壇（ICF）2026年的全球高峰會議。並在線上電腦圖書館中心（OCLC）總部，以「雲林，農業之上的智慧」為題，向國際分享雲林的轉型經驗。

張麗善說：「雲林是農業大縣，台灣的糧倉。雲林的智慧，根植於農業。面對氣候變遷、農業缺工與產銷挑戰，我們從人才培育、品牌加值到智慧科技應用，一步步讓傳統農業走向科技化、智慧化。讓世界看見雲林，讓農業智慧走向國際。」

張麗善介紹雲林縣從培育超過2500名學員的「智慧農業大學」，到串聯500多家企業、拓展全臺超過13000個銷售據點的「雲林良品」，她希望讓農民的努力被更多人看見，讓雲林的好產品走得更遠。

當日晚宴由宋貞主持，國民黨海外部副主任鍾維君、中評委主席團主席洪讀、中評委鄭光志、陳松、葉雲河以及中央委員劉寶剛、洪佩君等出席並上台致歡迎詞，肯定雲林縣在以科技發展農業上取得的卓越成就。

張麗善感謝僑胞們的熱情。她說，金山灣區是美國高科技最雲集的地區，希望借鑑灣區的科技發展，讓雲林縣在科技發展農業上更上層樓。

雲林縣長張麗善訪舊金山，國民黨美西直一分部舉行晚宴。(主辦單位提供)

雲林縣長張麗善訪舊金山，國民黨美西直一分部舉行晚宴。(主辦單位提供)

雲林縣長張麗善訪舊金山，國民黨美西直一分部舉行晚宴。(主辦單位提供)