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ACoM：加州1號提案 單靠發債難解住房危機

記者王子涵／舊金山報導
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Housing California執行長弗萊格爾（Chione Lucina Muñoz Flegal）。(Acom提供）

AI摘要

文章摘要整理：

加州1號提案擬以112.5億元債券支援住房與退伍軍人購屋，雖可推動約4萬戶待資金住宅，專家仍指單靠一次發債無法解決住房危機。

加州選民將於11月3日表決1號提案，決定是否授權州府發行112.5億元債券，支持可負擔住房及退伍軍人購屋計畫。住房倡議與服務團體13日在美國社區媒體（American Community Media）線上簡報會表示，提案有望推動已完成審批、卻因缺乏資金而停滯的住宅建設，但無法單靠一次發債解決住房危機。

Housing California執行長弗萊格爾（Chione Lucina Muñoz Flegal）表示，近年加州修法簡化建屋程序，部分開發案已取得地方許可並完成環境審查，仍因資金不足無法動工。她指出，約四萬戶準備就緒的可負擔住宅正等待資金，提案可協助部分項目推進。

她說，提案主要服務低收入家庭，也透過退伍軍人貸款與購屋援助，涵蓋較廣泛的家庭需求。不過，她坦言，這筆投資不會讓所有加州居民立即感受到房價下降，仍須搭配長期財源、租客保障及提高建屋效率等措施。

洛杉磯聖約瑟中心總裁兼執行長史密斯（Ryan J. Smith）表示，第一線人員即使協助無家者申請福利、接受服務並做好入住準備，也經常找不到可負擔的住所，迫使他們繼續留在街頭或收容所。

史密斯強調，永久支持性住房結合住所、個案管理、心理健康及就業服務，才能協助住戶維持穩定生活；除了興建住宅，持續投入服務經費同樣重要。

Housing Now!執行長杜埃尼亞斯（Francisco Dueñas）則指出，購置、修繕既有住宅，也是防止居民被迫搬離的方法。保留可負擔住房，可讓家庭繼續接近工作地點、學校與原有社區網絡。

加州住房合作組織研究主管希區柯克（Jessica Hitchcock）表示，資金將涵蓋出租住宅、購屋援助、農工、部落及學生住房。依該組織估算，考量住宅長期使用及住戶更替，相關投資在55年間可協助逾50萬戶家庭；這是預估效益，並非短期新增住宅數量。

提案未直接新增稅項，但發債仍有成本。州立法分析辦公室指出，其中100億美元住房債券將由一般基金償還，估計每年支出5億至6億美元、持續約25年；另12.5億美元退伍軍人貸款債券，則由借款人的還款支應。

主辦單位表示，簡報旨在提供選民資訊，不代表為提案背書。與會講者均表達支持立場，並承認加州住房短缺需要多項政策與長期投入。

提案有望推動已完成審批、卻因缺乏資金而停滯的住宅建設，但無法單靠一次發債解決住房...
提案有望推動已完成審批、卻因缺乏資金而停滯的住宅建設，但無法單靠一次發債解決住房危機。(Acom提供）

精華 FAQ

  • 提案擬發行112.5億元債券，主要支援可負擔住房、退伍軍人購屋與貸款援助，並涵蓋出租住宅、購屋協助、農工、部落及學生住房等用途。

  • 受訪者指出，加州已簡化部分建屋程序，許多開發案也完成地方許可與環評，但仍因資金不足無法動工，估計約有4萬戶可負擔住宅正等待資金。

  • 因為債券只能提供一次性資金，不能立即壓低房價或補足長期缺口。專家強調，還需要長期財源、租客保障、持續服務經費與更高的建屋效率配合。

加州 債券 貸款

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