Costco北海道毛巾卷甜點一公斤一個 配普洱茶更解膩

Costco北海道毛巾卷上市。（記者龔玥/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 好市多冷凍區販售日本北海道千層毛巾卷，約1公斤售價18.99美元，主打不過甜的柔軟奶油口感，並建議搭配普洱茶享用更解膩。

好市多 冷凍甜點區近日出現日本北海道千層毛巾卷，整盒重約1公斤，售價約18.99美元。這款日式甜點以多層薄餅皮包裹鮮奶油，外形像捲起的毛巾，口感柔軟，主打不過甜的奶油風味，吸引喜愛日式甜品的消費者關注。

這款商品由Yamato Desserts推出，名稱為Japanese Crepe Roll Cake，規格為35.27盎司，約1公斤，標示產地為日本北海道。售價約17.99至18.99美元，實際價格及供貨情況可能因門市而異，灣區消費者可到當地好市多冷凍食品區查看。

有消費者分享，這款毛巾卷吃起來「完全不感覺到甜」，奶油口感順滑，搭配層層薄餅皮十分好吃。相較於部分奶油蛋糕容易讓人感到甜膩，這款甜點的風味較為清爽，也適合切片與家人分享。

消費者還建議，享用時可以搭配一杯普洱茶。茶香能平衡奶油的濃郁感，入口更加清爽，也讓整體風味更有層次，適合下午茶或飯後享用。

這款毛巾卷需要冷凍保存，食用前建議放入冰箱冷藏室解凍約6小時，再切片食用。主要成分包括鮮奶油、雞蛋 、乳製品、小麥粉、糖、植物油及玉米糖漿等，對相關食材過敏者應先查看包裝標示。

對想在家品嘗日式甜點的消費者而言，這款約1公斤的冷凍毛巾卷可分次切片享用。不過，各地門市的價格及庫存可能不同，購買前仍應以當地好市多實際情況為準。