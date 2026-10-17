首場暴雨將至 運輸局護水域清潔

加州運輸局表示，雨季即將來臨，首輪暴雨襲來，公路和當地道路上的污染物愈少，被直接沖入當地河流、湖泊和海洋的污染物就愈少，對環保更加分。（加州運輸局提供）

AI摘要 文章摘要整理： 加州運輸局指出，雨季初期暴雨會把道路汙染物沖入水域，呼籲民眾在雨季前透過清理垃圾、避免亂丟與保養車輛，共同減少水汙染。

加州 運輸局全年致力於保持加州公路清潔，但很多人不知道，運輸局也一直努力保持州內水域的清潔。加州運輸局官員Jeff Burdick表示，雨季即將來臨，首輪暴雨襲來，公路和當地道路上的汙染物愈少，被直接沖入當地河流、湖泊和海洋的汙染物就愈少，對環保更加分。

他分析，雨季初期幾場強降雨 就像一台巨大的高壓清洗機，會把街道和公路上積累了數月的垃圾、機油、有毒重金屬，例如煞車粉塵中的重金屬以及庭院廢棄物沖走，由於大多數雨水排放系統並不通往汙水處理廠，這些攜帶有毒汙染物的雨水會未經任何處理就直接流入當地水域和海洋，可能危害河岸、沿海社區居民和海洋生物的健康。

今年是聖嬰年，將有更多人為產生的汙染物會被直接從公路和當地道路沖入附近水域。Jeff Burdick表示，若大家可以在雨季來臨前採取以下簡單措施，就能幫助減少雨水帶來的汙染。

一、公路上：車內準備一個小垃圾袋，用來收集日常或長途旅行產生的垃圾，到了公路休息區或目的地再妥善丟棄。如果車輛發生故障，也請務必不要留下機油瓶、輪胎碎片或包裝材料。

二、社區內：不亂丟垃圾。街道和人行道上的垃圾愈少，被沖入居民區路邊排水溝和排水管道的垃圾就愈少，最終排入河流和近海水域的垃圾也就愈少。

三、做好車輛保養：妥善保養車輛可降低發生故障的機率。此外，保持適當的胎壓並定期檢查是否漏油，也能減少被雨水沖入雨水排水口的有毒液體、重金屬和有毒剎車粉塵。更多預防雨水汙染的方法，請上網查詢：CleanWaterCA.com。