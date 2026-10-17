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聖馬刁圖館11/7講座 談AI融入日常

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中華聯誼會11月7日在聖馬刁圖書館舉辦AI應用講座，透過實作介紹ChatGPT等工具如何融入生活、健康管理與日常提醒。

為協助民眾了解人工智慧工具如何融入日常生活，中華聯誼會11月7日下午2時至4時在聖馬刁圖書館舉辦「如何應用AI工具讓生活更美好」實體講座，活動邀請講師陳麗玲透過實際示範與現場體驗，介紹AI在生活、健康與個人管理方面的應用方式。

講座將從日常需求出發，說明民眾如何運用ChatGPT、AI圖像工具及其他數位工具，協助整理資訊、規劃生活、建立提醒，並提升處理日常工作的效率。參加者也將透過實際操作，了解如何撰寫有效的提示詞，讓AI提供更符合個人需求的協助。

「AI促進健康」是本次講座的其中一項主題。講座將示範如何運用AI規畫個人化健康飲食，例如設計每周菜單、依據家中現有食材提供料理建議，以及分析熱量與營養內容。同時，也將介紹如何利用AI規畫適合不同身體狀況的運動，包括銀髮族坐姿運動、膝關節退化者的低衝擊運動，以及舒緩肩頸和腰背不適的伸展活動。

健康管理方面，講座也將分享AI如何協助改善睡眠、建立睡前習慣、提供放鬆練習，以及整理服藥時間表和回診提醒。參加者將了解如何把AI工具與手機內建的提醒功能、行事曆及健康管理應用程式搭配使用，讓日常生活更加有條理。歡迎對人工智慧及生活應用有興趣的民眾免費參加。

精華 FAQ

  • 講座將於11月7日下午2時至4時，在聖馬刁圖書館舉行，採實體方式進行，讓民眾可現場參與並直接體驗AI工具的操作。

  • 內容包括ChatGPT、AI圖像工具及其他數位工具，示範如何整理資訊、規劃生活、建立提醒，並透過提示詞撰寫提升AI回應的實用性。

  • 講座將示範AI規劃健康飲食、分析熱量與營養，也會提供不同身體狀況的運動建議，並協助睡眠管理、服藥時間表與回診提醒。

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