LVMH集團砸4800萬買舊金山6層大樓 LV旗艦店可能開在這？

220 Post St. 在2025年1月的景象，招租的廣告貼在玻璃窗上。(谷歌地圖)

AI摘要 文章摘要整理： LVMH旗下路易威登美國公司以4800萬元買下舊金山220 Post St.整棟大樓，市場關注其是否將成為LV旗艦店新址或其他品牌據點。

LV的母公司在舊金山 買下一整棟大樓，這是否代表舊金山「旗艦店」（flagship store）會改開在這裡？

舊金山紀事報報導，與LVMH 集團有關聯的路易威登美國公司（Louis Vuitton USA Inc.）於14日斥資4800萬元收購220 Post St.這棟擁有百年歷史的六層零售建築。該建築面積約3萬8400平方呎，折合每平方呎約1250元。

此地先前是Saks Fifth Avenue男裝店的所在，該店在經營近20年後於2016年關閉。在Saks之前，該建築曾是艾迪鮑爾（Eddie Bauer）旗艦店和最初始的Abercrombie & Fitch門市店。

公開記錄顯示，City Center Realty Partners及其金融合作夥伴Angelo, Gordon & Co.，在Saks租約於2016年到期前約一個月，以7300萬元的收購這棟大樓。但合夥人在2023年失去這處房產，貸款 方Aareal Capital收回了這筆5600萬元的貸款。

舊金山經紀人麥凱布（Charlie McCabe）曾代表一位瑞士投資者出售過這處房產。他表示，LVMH以4800萬元收購這處被取消贖回權的房產，體現「業主自用鎖定低租金」的做法。他還表示，LVMH在取消贖回權之前曾試圖以8300萬元的收購該建築，但遭到先前的業主「拒絕」。

目前尚不清楚LVMH收購此處是為了將其作為LV舊金山旗艦店的永久新址（該旗艦店目前在233 Geary St.的租賃店面營業），還是為了入駐LVMH旗下的其他品牌。

公開紀錄顯示，用於購買這處房產的實體，與位於紐約市東57街1號的路易威登旗艦店有著直接聯繫，並將該地址列為其主要辦公地址。該實體還直接將包括執行長格蘭特（Megan Grant）在內的幾位路易威登美洲區高層列為其公司高層。