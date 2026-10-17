麥當勞攜手迪士尼5大反派 推萬聖節討糖桶

麥當勞攜手迪士尼推出萬聖節討糖桶，五款反派角色造型亮相，背景還可見經典反派的巨大剪影，增添萬聖節神祕氣氛。（翻攝自麥當勞官方Instagram）

AI摘要 文章摘要整理： 麥當勞首度攜手迪士尼反派推出5款萬聖節討糖桶，10月20日起在美國部分門市隨Happy Meal限量登場，引發懷舊與收藏話題。

萬聖節 將至，美國麥當勞 今年首度攜手迪士尼 ，以五大經典反派角色為主題，推出萬聖節討糖桶（Disney Villains Boo Buckets），包括「阿拉丁」的賈方、「小美人魚」的烏蘇拉、「獅子王」的刀疤、「101忠狗」的庫伊拉，以及「睡美人」的黑魔女。五款造型將於10月20日起隨Happy Meal限時登場，讓民眾在萬聖節前夕收集喜愛的角色，也能提著參加「不給糖就搗蛋」（Trick-or-Treat）活動。

這系列討糖桶的造型與上市日期，日前已在社群平台流傳，並引起多家媒體關注。麥當勞15日證實消息，同步公布五款商品照片及資訊。五款討糖桶分別採用紅色、紫色、橘色、黑白及綠色配色，桶身印有反派角色的臉部圖案，搭配金色麥當勞「M」字造型提把，呈現迪士尼風格與萬聖節氣氛。

其中，紅色款以擅長陰謀算計的賈方為主角，紫色款描繪海底女巫烏蘇拉的神情，橘色款展現刀疤銳利的目光，黑白款以庫伊拉的雙色頭髮為設計特色，綠色款則呈現黑魔女的標誌性頭飾與眼神。每款討糖桶還附有反派主題桶蓋及角色貼紙，供消費者自行裝飾。

麥當勞萬聖節討糖桶最早於1986年推出，因造型可愛、兼具實用性，逐漸成為美國萬聖節的經典商品，近年麥當勞陸續重新推出不同造型的Boo Buckets，吸引懷舊消費者及親子家庭關注。今年首度將迪士尼反派融入設計，也讓萬聖節增添新的收藏元素。

不過新品亮相後，麥當勞官方Instagram留言區也掀起懷舊討論。有網友表示，比起迪士尼反派，更希望重新推出1980年代的經典討糖桶，也有人直問「幽靈桶去哪了？」另有網友直言，不喜歡今年的反派設計。

儘管有懷舊聲音，新設計仍受到迪士尼粉絲歡迎。一名自稱19歲的網友興奮留言：「我一定要刀疤那款！」也有人敲碗「大力士」中的冥王黑帝斯，希望未來能推出藍色版本；還有網友分享創意用途，建議萬聖節過後拆下提把，將討糖桶改造成應景的盆栽裝飾。

除了造型討論，也有網友詢問能否自行挑選角色，另有人擔心新品上市後可能造成門市排隊。麥當勞目前尚未公布是否開放指定款式，也未提供各款討糖桶的詳細尺寸與容量。

根據麥當勞官方資訊，迪士尼反派討糖桶將於10月20日起，隨Happy Meal在美國參與活動的門市限時供應，數量有限售完為止，有意收集的民眾可向當地門市洽詢。

迪士尼五大反派化身麥當勞萬聖節討糖桶，包括賈方、烏蘇拉、刀疤、庫伊拉及黑魔女，10月20日起隨門市Happy Meal限時登場。（翻攝自麥當勞官網）