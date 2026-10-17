看變局覓商機 北加台灣工商會11/1日辦研習班

北加州台灣工商會（TACC-NC）11月1日上午10時至下午5時，在金山灣區僑教中心舉辦「2026工商研習班」，主題是「看見變局・找到機會」（From Change to Opportunity）。（主辦單位提供）

AI摘要 文章摘要整理： 北加州台灣工商會11月1日舉辦2026工商研習班，邀請7位專家分享跨領域經驗，協助與會者從變局中掌握趨勢、尋找職涯與事業新機會。

面對全球經濟環境、科技發展與市場需求不斷變化，如何在變局中掌握趨勢、調整方向，並為自己的職涯或事業找到新的機會，已成為許多人關心的課題。

北加州 台灣工商會（TACC-NC）11月1日上午10時至下午5時，在金山灣區 僑教中心舉辦「2026工商研習班」，以「看見變局・找到機會」（From Change to Opportunity）為主題，邀請七位來自生技、法律、餐飲、創投、科技、國際市場及財稅等不同領域的專業人士，分享他們在實際工作與企業經營中面對挑戰、做出選擇及尋找成長機會的經驗。

今年研習班以「看懂趨勢・學會應用・把知識變成下一步」為核心，希望透過跨領域的經驗交流，讓參與者不只是聽到產業趨勢，更能從講師走過的歷程中獲得啟發，思考如何將所學運用在職涯發展、創業規劃與企業經營上。

七位講師包括Auxergen共同創辦人暨首席科學長葉庭育分享從研究者走向創業者的歷程；Womble Bond Dickinson智慧財產權律師朱家欣，從專利、商標、營業秘密及科技創新角度，介紹企業與創業者如何辨識需要保護的智慧財產；輝月國際（Kizuki International）創辦人暨執行長丁懿辰將以餐飲品牌經營的實際經驗，分享如何從一碗拉麵出發，在美國市場建立品牌、發展連鎖經營模式。

台杉投資科技基金創投合夥人邱南璋將從投資人角度，分享如何評估企業成長潛力、商業模式與市場機會；玩美移動（Perfect Corp.）共同創辦人、美洲區總裁暨首席增長官劉維全分享台灣科技業拓展美國市場實戰經驗；群聯電子美國子公司總裁吳宗誠將從科技產業與美國市場經營出發，分享企業如何尋找下一階段成長機會；Wang Accountancy會計師王榮玫將以「『川』的大而美・『普』開節稅新局」為主題，介紹美國稅務制度最新變化及對個人與企業可能帶來影響。

北加 州台灣工商會第39屆會長黃詩芸表示，今年工商研習班希望呈現的，不只是科技或單一產業的發展，而是不同領域的人如何面對改變、做出選擇，並在挑戰中尋找新的方向。她指出，每位講師的專業背景與發展歷程都不相同，沒有一套方法能適用於所有人，但透過他們的實際經驗，參加者或許能獲得新的觀點，重新思考自己的下一步。

無論是正在職場發展的專業人士、準備創業的年輕人，或希望調整經營策略的企業主，歡迎踴躍參加。更多細節請上網： https://tinyurl.com/39BizSeminar。